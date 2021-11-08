إزالة 28 منشأة تعوق أعمال تطوير طريق مصطفى كامل في الإسكندرية

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شن حي المنتزه أول بالإسكندرية، الاثنين، حملة لإزالة التعديات على حرم طريق مصطفى كامل الرئيسي والتى تعيق أعمال التطوير والتوسعة الجاري تنفيذها.

وقالت المهندسة جيهان مسعود، رئيس حي المنتزه أول، في بيان، إن الحملة جاءت بناءً على تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بشأن إزالة التعديات على خط التنظيم بشارع مصطفي كامل.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت عن هدم 4 عقارات، و16 محل و3 أكشاك، و5 أسوار، بإجمالي 28 منشأة مخالفة، ضمن حملات إزالة المبانى المخالفة والمتعدية على خط التنظيم بالشارع.

كان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وجه بإزالة المباني والأكشاك والأسواق التي تتعدى على طريق مصطفى كامل الرئيسي بنطاق حي المنتزه أول شرق المدينة.

وقال الشريف أن المحافظة بصدد استكمال التطوير الكامل لطريق مصطفي كامل الرئيسي وفتح جميع المحاور عليه والتي تصل تكلفتها إلى 60 مليون جنيه، موضحاً أنه سيجري رصف الشارع بالكامل مع خدمته بالصرف الصحي، بالإضافة إلى رفع جميع الإشغالات والتعديات بالشارع.

يشار إلى أن شارع مصطفى كامل بنطاق حي المنتزه أول، يشهد أعمال توسعة وفتح حارة بطيئة جديدة لربطها بشارع السلام المؤدي إلى منطقة الفلكي وقرى عزبة محسن.

إزالة 28 منشأة تعيق أعمال تطوير طريق مصطفى كامل بالإسكندرية - صور

إزالة 28 منشأة تعيق أعمال تطوير طريق مصطفى كامل بالإسكندرية - صور

إزالة 28 منشأة تعيق أعمال تطوير طريق مصطفى كامل بالإسكندرية - صور