أخبار عاجلة

جهاد جريشة: لا يوجد احتواء في التحكيم.. وأبوجبل يستحق العقوبة على تصريحاته -
مجموعة TAG التابعة لجوجل تكشف عن ثغرات خطيرة في أنظمة أبل MacOS -
عاجل | نجران الأقل في حوداث المرور -
طارق جبريل: الزمالك قد يهبط لدوري الدرجة الثانية -
«زي النهارده».. وفاة الكاتب الصحفي صلاح الدين حافظ 16 نوفمبر 2008 -
برج مراقبة رقمي يبعد 100 كيلومتراً عن المطار! -
سيف الإسلام القذافي يظهر بمثل لباس والده ويترشح للانتخابات الليبية -
الحراسة الأمنية لفريق كرة القدم الإماراتي في بيروت تثير الجدل والداخلية اللبنانية تعلق -
"الأرصاد" ينبِّه 5 مناطق: ضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية -
«الصحة»: تسجيل 946 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و68 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

منتخب الجزائر يصل لمواجهة جيبوتي فى تصفيات

Print
منتخب الجزائر يصل مصر لمواجهة جيبوتي فى تصفيات كأس العالم منتخب الجزائر يصل لمواجهة جيبوتي فى تصفيات

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

وصل الجزائري إلى مطار القاهرة استعدادا لتصفيات 2022 في قطر ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضا بوركينا فاسو والنيجر.

ويلتقي فريق صحارى ووريورز مع جيبوتي على استاد القاهرة الدولي في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022 في أفريقيا.

وتتصدر الجزائر المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل واحد، بالتساوي مع بوركينا فاسو، قبل مباراة حاسمة وحاسمة بينهما في الجولة الماضية.

من ناحية أخرى، تقع جيبوتي في قاع المجموعة الأولى دون أي نتيجة بعد خسارتها في الجولات الأربع الأولى.
تلقى مسئولو استاد القاهرة خطابا رسميا من اتحاد الكرة باستضافة مباراة الجزائر أمام جيبوتي في الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2022 والمقرر عقدها يوم 11 نوفمبر المقبل في تمام الساعة الخامسة مساء.m بتوقيت القاهرة.

وطلب الاتحاد الجيبوتي من نظيره المصري استضافة المباراة بسبب صعوبة استضافتها في جيبوتي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
عفت نصار: الدوري المصري من أسوأ 4 في العالم.. ورسالة للمرشحين لانتخابات الزمالك

عفت نصار: الدوري المصري من أسوأ 4 في العالم.. ورسالة للمرشحين لانتخابات الزمالك

«أنت ليه ضد شغل الممثلات؟».. رد غير متوقع من ماجد المصري على سمية الخشاب

«أنت ليه ضد شغل الممثلات؟».. رد غير متوقع من ماجد المصري على سمية الخشاب

موعد مباراة منتخب مصر ضد الجابون والقنوات الناقلة والتشكيل

موعد مباراة منتخب مصر ضد الجابون والقنوات الناقلة والتشكيل

إيطاليا إلى الملحق.. سويسرا تبلغ نهائيات كأس العالم 2022

إيطاليا إلى الملحق.. سويسرا تبلغ نهائيات كأس العالم 2022