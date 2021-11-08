بلاغات عن تعطل تويتر في عدد من الدول

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أفاد مستخدمون في أنحاء مختلفة من العالم مساء الاثنين بتعطل خدمات موقع "تويتر"، وقالوا إنه لا يمكنهم الولوج إلى حساباتهم.

وقال عدد من مستخدمي التطبيق في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ونيوزيلندا ودول أخرى، أنه لا يمكنهم تحديث التغريدات، أو أنه تم الخروج من حساباتهم وإجبارهم على تسجيل الدخول مرة أخرى.

وأفاد موقع Down Detector، بأن أكثر من 3000 مستخدم في الولايات المتحدة، أبلغواعن مشاكل في "تويتر".



وقال الموقع إن 57% من المستخدمين يواجهون مشاكل على الموقع، 32% على التطبيق، فيما قال 11% من المستخدمين إنهم يواجهون مشاكل في الولوج إلى حساباتهم.

وفى أوائل أكتوبر الماضي انقطعت خدمات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستجرام وواتس آب في الوقت نفسه تقريبا اليوم، حيث لجأ المستخدمون إلى تويتر للإعراب عن أسفهم لهذا الانقطاع.

وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أن حالات الانقطاع المماثلة ليست أمراً غير مألوف بالنسبة للتطبيقات، ولكن من النادر حدوث عطل جماعي في التطبيقات المترابطة بأكبر شركة وسائط اجتماعية بالعالم في الوقت نفسه.

وأضافت أن الشركة تحاول دمج البنية التحتية التقنية الأساسية لفيسبوك وواتساب وإنستجرام لعدة سنوات