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نفذوا 7 ألاف هجوم إلكتروني..أوروبا تعلن اعتقال 5 قراصنة

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نفذوا 7 ألاف هجوم إلكتروني..أوروبا تعلن اعتقال 5 قراصنة نفذوا 7 ألاف هجوم إلكتروني..أوروبا تعلن اعتقال 5 قراصنة

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أعلنت الشرطة الأوروبية «يوروبول» أن أجهزة الأمن في عدة دول اعتقلت 5 أشخاص يشتبه في تورطهم بأنشطة مجموعة الهاكرز REvil، المعروفة بـSodinokibi.


وقال بيان عن «يوروبول» :اعتقلت السلطات الرومانية شخصين زعم أنهما زرعا برمجيات خبيثة أنشأتها شركة «REvil» بغرض الابتزاز، وأن المشتبه بهما متورطان في 5000 هجوم إلكتروني، مما سمح لهم بالحصول بشكل غير قانوني على حوالي 500 ألف يورو«.

وتابع: «تم اعتقال 3 أشخاص آخرين في أوروبا وكوريا الجنوبية، بزعم ارتباطهم بأنشطة المجموعة».

وتشتبه «يوروبول» في تورط جميع من تم القبض عليهم في ارتكاب حوالي 7 آلاف هجوم إلكتروني ومحاولات للحصول على أكثر من 200 مليون يورو من الضحايا.


ونوهت «يوروبول» أن ضباط من 17 دولة من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج ورومانيا وأستراليا وكوريا الجنوبية وغيرها، شاركو في عملية القبض على المشتبه بهم

المصرى اليوم

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