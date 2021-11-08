رئيس بيلاروسيا في اتصال مع نظيره الأذربيجاني: «هناك ضرورة لإحلال السلام مع أرمينيا»

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أكد رئيس بيلاروسيا آلكسندر لوكاشينكو، ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف، خلال مكالمة هاتفية أن التعاون الثنائي ذو طابع استراتيجي واستعرضا سير تحقيق الاتفاقات التي تم التوصل اليها اثناء المحادثات التي جرت بين الرئيسين في باكو في شهر ابريل الماضي، وناقشا آفاق مشاركة الشركات اليلاروسية في تحقيق مشاريع مفيدة واسعة النطاق في أذربيجان.

رحب الرئيس لوكاشينكو بانتهاء النزاع الذي استغرق سنوات طويلة بين أرمينيا وأذربيجان ولفت إلى ضرورة بدء عملية إقامة السلام بما ينفع كلا الطرفين.

وأكد الرئيس البيلاروسي ان استئناف النشاط الاقتصادي المتبادل وافتتاح طرق النقل في جنوب القوقاز من شأنه ان يكون أساسا للسلام القوي في المنطقة ويضمن رفاهية كل الشعوب فيها وأمنهم، وفقا لـ «اذرتاج».

ونقل الرئيس لوكاشنكو تعازيه ومواساته إلى أقرباء وذوي جميع ضحايا نزاع كاراباخ مشيرا إلى الأهمية الاستثنائية للإعلان الثلاثي الذي تم التوقيع عليه بوساطة روسيا قبل سنة وانهى استمرار سفك الدماء.

وذكر الرئيس البيلاروسي ان تمثال الشاعر والمفكر نظامي كنجوي الذي ولد في مدينة كنجه سينشأ في مينسك تجسيدا لصداقة الشعبين البيلاروسي والاذربيجاني.