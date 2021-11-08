أخبار عاجلة

مجموعة TAG التابعة لجوجل تكشف عن ثغرات خطيرة في أنظمة أبل MacOS -
عاجل | نجران الأقل في حوداث المرور -
طارق جبريل: الزمالك قد يهبط لدوري الدرجة الثانية -
«زي النهارده».. وفاة الكاتب الصحفي صلاح الدين حافظ 16 نوفمبر 2008 -
برج مراقبة رقمي يبعد 100 كيلومتراً عن المطار! -
سيف الإسلام القذافي يظهر بمثل لباس والده ويترشح للانتخابات الليبية -
الحراسة الأمنية لفريق كرة القدم الإماراتي في بيروت تثير الجدل والداخلية اللبنانية تعلق -
"الأرصاد" ينبِّه 5 مناطق: ضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية -
«الصحة»: تسجيل 946 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و68 حالة وفاة -
عفت نصار: الدوري المصري من أسوأ 4 في العالم.. ورسالة للمرشحين لانتخابات الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. سوريا
  4. جي بي سي نيوز

غريفيث لمجلس الأمن: 90 بالمئة من السوريين تحت خط الفقر

Print
غريفيث لمجلس الأمن: 90 بالمئة من السوريين تحت خط الفقر غريفيث لمجلس الأمن: 90 بالمئة من السوريين تحت خط الفقر

جي بي سي نيوز :- قدر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، الأربعاء، أعداد السوريين الذين يعيشون تحت خطة الفقر بأكثر من 90 بالمئة من إجمالي السكان.

جاء ذلك خلال جلسة يعقدها مجلس الأمن الدولي حاليا، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، حول مستجدات الأزمة السورية.

وذكر غريفيث: "يعيش أكثر من تسعين بالمائة من السكان في سوريا تحت خط الفقر، ويضطر الكثير منهم إلى اتخاذ خيارات صعبة للغاية لتغطية نفقاتهم".

وأضاف: "وعلاوة على الفقر المتزايد وأزمة المياه وتدهور الأمن الغذائي، يواجه الناس في سوريا أيضا عودة ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا ،وهي آخذة في الارتفاع".

وتابع: "السوريون على وشك مواجهة شتاء قارس آخر، ومع بدء درجات الحرارة في الانخفاض، سيؤدي هطول الأمطار والبرد والشتاء إلى تفاقم المصاعب والمخاطر".

وأردف: "ما يقرب من مليوني شخص معظمهم من النساء والأطفال يعيشون في مخيمات هشة أو في الوديان التي تغمرها المياه، أو على سفوح التلال الصخرية المعرضة للعوامل الجوية".

وحث المجتمع الدولي على "ضمان استمرار المساعدات (..) لضمان الوصول بشكل فعال وشفاف إلى ملايين الأشخاص المحتاجين في شمال غربي سوريا".

واستطرد: "نحن بحاجة إلى حقنة عاجلة من المساعدات المنقذة للحياة، والمزيد من المساعدات حتى يتمكن السوريون من إعالة أنفسهم بكرامة".

وفي مارس/ آذار 2011، اندلعت في سوريا احتجاجات شعبية طالبت بتداول سلمي للسلطة، لكن رئيس النظام، بشار الأسد، أقدم على قمعها عسكريا، ما دفع بالبلاد إلى حرب مدمرة.

وكان عدد سكان سوريا قبل عام 2011، نحو 23 مليون نسمة، ونتيجةً لظروف الحرب، جرى نزوح وتهجير نحو 9 ملايين شخص، بحسب أرقام منظمات حقوقية.

الاناضول 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
17 وفاة و3441 إصابة جديدة بكورونا

17 وفاة و3441 إصابة جديدة بكورونا

نيويورك تايمز: الجيش الأمريكي قتل 70 مدنيا في سوريا عام 2019

نيويورك تايمز: الجيش الأمريكي قتل 70 مدنيا في سوريا عام 2019

بطريرك الموارنة يأسف لتلكؤ مسؤولي لبنان بحل الأزمة مع الخليج

بطريرك الموارنة يأسف لتلكؤ مسؤولي لبنان بحل الأزمة مع الخليج

حمد : نتمنى أن نحقق الأهداف التي وضعناها من مواجهة بيلاروسيا

حمد : نتمنى أن نحقق الأهداف التي وضعناها من مواجهة بيلاروسيا