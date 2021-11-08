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حتى 2024 .. إيدي هاو مدرباً لـ "نيوكاسل يونايتد"

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حتى 2024 .. إيدي هاو مدرباً لـ "نيوكاسل يونايتد" حتى 2024 .. إيدي هاو مدرباً لـ "نيوكاسل يونايتد"

حتى 2024 .. إيدي هاو مدرباً لـ

تعاقد نادي نيوكاسل الإنجليزي، مع المدرب الإنجليزي إيدي هاو مدرباً للفريق الكروي الأول، خلفاً للمدرب المُقال ستيف بروس، بعقد حتى صيف 2024.

من جانبه قال إيدي هاو عقب توليه مهمة تدريب نيوكاسل: "إنه لشرف عظيم أن أكون مدرباً لـ نيوكاسل، لما يمتلكه النادي من مكانة وتاريخ، إنه يوم يجعلني فخوراً للغاية أنا وعائلتي".

وزاد: "أشكر أصحاب النادي على هذه الفرصة، وأشكر مشجعي النادي على الترحيب الرائع الذي قدموه لي بالفعل، أنا متحمس جداً لبدء رحلتنا معاً".

ويطمح محبو وأنصار نيوكاسل أن ينجح هاو في إعادة الفريق إلى المنافسة على الألقاب خصوصاً بعد استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على النادي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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