"أدبي الطائف" يمنح العضوية الشرفية لرجل الأعمال "مشعل الزايدي"

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في لقاء جمع عددًا من رجال الأعمال بمنطقة مكة لدعمه الثقافة والأدب

منح النادي الأدبي الثقافي بالطائف العضوية الشرفية لرجل الأعمال المعروف مشعل بن سرور الزايدي، رئيس مجموعة الزايدي للتنمية والاستثمار، وذلك في لقاء جمع عددًا من رجال الأعمال بمنطقة مكة المكرمة.

وسلَّم رئيس النادي عطا الله بن مسفر الجعيد وسام العضوية الشرفية للزايدي تقديرًا لدعمه لبرامج النادي وفعالياته، التي كان آخرها تمويل جائزة مسابقة اليوم العالمي للغة العربية، التي بلغت قيمتها 100 ألف ريال.

وألقى "الجعيد" كلمة، شكر فيها رجل الأعمال مشعل بن سرور الزايدي على مساهماته السخية التي يقدمها ليس فقط في مجال الثقافة والأدب، بل في المجالات الأخرى كافة في بلادنا الغالية، وقال: إننا إذ نمنح العضوية الشرفية للزايدي تقديرًا من أدبي الطائف وأعضائه ومثقفيه، وفاء وعرفانا للدور الكبير الذي يساهم فيه باعتباره يمثل قطاعًا مهمًّا في وطننا الكبير، وهو القطاع الخاص الذي نتطلع للمزيد من مشاركاته في دعم الحركة الثقافية التي تُعتبر القوة الناعمة لبلادنا لتحقيق رؤية السعودية 2030.

من جهته، شكر رجل الأعمال مشعل بن سرور الزايدي النادي الأدبي الثقافي بالطائف على منحه العضوية الشرفية، مشيدًا بالدور الذي يضطلع به النادي الأدبي الثقافي بالطائف لتقديم الفعاليات الثقافية المختلفة، التي تخدم مثقفي ومثقفات السعودية والوطن العربي، وتخدم الثقافة واللغة العربية بشكل عام.

وقد شارك رئيس النادي عطا الله الجعيد في تكريم الزايدي كل من رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالطائف الدكتور سامي العبيدي، ونائب رئيس الغرفة التجارية بجدة خلف هوصان العتيبي، ونائب رئيس الغرفة التجارية بمكة المكرمة نايف بن مشعل الزايدي، ورئيس مركز القضيمة عبدالله غازي العتيبي، ورجل الأعمال الدكتور عواض البشري.