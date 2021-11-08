★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استمرت فعاليات الملتقى الثامن «أهل مصر» للشباب التي تقام برعاية ا.د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، وتقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بمشاركة ١٠٠ شاب وفتاة من محافظات الحدود «سيوة، مطروح، البحر الأحمر، حلايب وشلاتين، أسوان، القاهرة»، وتنظمه الإدارة العامة للشباب والعمال بالإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د حنان موسى في الفترة من ٥ إلى ١٢ نوفمبر الجاري بمدينة دمياط بإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبدالله.

بدأت الجولة الميدانية بزيارة جامع عمرو بن العاص، حيث أوضح مختار القزاز مدير المنطقة الآثرية بدمياط، أن المسجد يعد من أشهر مساجد دمياط وأقدمه، وبنى على طراز جامع عمرو بن العاص بالفسطاط بمصر القديمة، وبه كتابات كوفية وأعمدة يعود تاريخها إلى العصر الروماني، كما يطلق عليه مسجد الفتح نسبه إلى الفتح العربي، وقام بانشائه الصحابي الجليل المقداد بن الأسود في عهد عمر بن العاص، ويعد من المساجد الكبيرة، فهو أكبر مساجد دمياط من حيث المساحة حيث تبلغ مساحته ما يقرب من فدان، ويحتوي على 4 واجهات حره، وصحن أوسط مستطيل؛ اعقبها زيارة إلى كنيسة القديس نيقولاس لطائفة الروم الأرثوزوكس، حيث استقبل الأب بندلامون بشرى راعي الكنيسة شباب الملتقى، موضحا خلال شرحه أن القديس قلاوس هو سانتا كلوز أو بابا نويل وشفيع البحارة في العالم، وأن الكنيسة أثر تاريخى كبير وأحد عروش بطريركية الروم الأرثوذكس، وقد بنيت منذ حوالى 1000 عام، وكانت عبارة عن كنيستين في بادئ الأمر على مساحة 1000 متر، إلا أن مساحتها تقلصت إلى 600 متر، لافتاً إلى أن آخر تجديد للكنيسة تم في عام 2007، حيث جرى رسم أيقونات جديدة على القبه.

واختتمت الجولة بزيارة إلى مسجد المعيني، حيث أوضح مرشد الجولة أنه شيد في عهد المماليك، وبالتحديد أثناء حكم السلطان الناصر محمد بن قلاوون، وقام بتشييده تاجر دمياطي يدعي محمد بن محمد بن معين الفارسكورى، وأن المسجد تم بناؤه فوق قناطر ليكون مرتفعا عن مياه النيل، ومشيد بنظام الحوائط الحاملة والعقود الكبيرة الحاملة لمداخل الإيوانات الرئيسية، كما يعد من المساجد النادرة في الوجه البحري، خاصة في تخطيطه وزخارفه وطريقة بنائه التي نفذت على الطراز المملوكي، وكان الغرض الأساسي من إنشائه أن يستخدم كمدرسة لتدريس العلوم الشرعية ومذاهب الفقه في ذلك الوقت، ويتكون المسجد من صحن مفتوح ليس له سقف وأرضيته محلاة بالفسيفساء، ويضم أربعة إيوانات أكبرها إيوان القبلة، وكل إيوان منها له سقف مزين بالأخشاب بديعة الزخارف، وخصص كل منها ليكون مدرسة خاصة بتدريس مذهب من مذاهب الفقه الأربعة.