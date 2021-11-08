أخبار عاجلة

مجموعة TAG التابعة لجوجل تكشف عن ثغرات خطيرة في أنظمة أبل MacOS -
عاجل | نجران الأقل في حوداث المرور -
طارق جبريل: الزمالك قد يهبط لدوري الدرجة الثانية -
«زي النهارده».. وفاة الكاتب الصحفي صلاح الدين حافظ 16 نوفمبر 2008 -
برج مراقبة رقمي يبعد 100 كيلومتراً عن المطار! -
سيف الإسلام القذافي يظهر بمثل لباس والده ويترشح للانتخابات الليبية -
الحراسة الأمنية لفريق كرة القدم الإماراتي في بيروت تثير الجدل والداخلية اللبنانية تعلق -
"الأرصاد" ينبِّه 5 مناطق: ضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية -
«الصحة»: تسجيل 946 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و68 حالة وفاة -
عفت نصار: الدوري المصري من أسوأ 4 في العالم.. ورسالة للمرشحين لانتخابات الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

جامع عمرو ابن العاص وكنيسة القديس نيقولاس ضمن جولات الشباب بملتقى أهل

Print
جامع عمرو ابن العاص وكنيسة القديس نيقولاس ضمن جولات الشباب بملتقى أهل مصر جامع عمرو ابن العاص وكنيسة القديس نيقولاس ضمن جولات الشباب بملتقى أهل

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استمرت فعاليات الملتقى الثامن «أهل » للشباب التي تقام برعاية ا.د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، وتقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بمشاركة ١٠٠ شاب وفتاة من محافظات الحدود «سيوة، مطروح، البحر الأحمر، حلايب وشلاتين، أسوان، القاهرة»، وتنظمه الإدارة العامة للشباب والعمال بالإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د حنان موسى في الفترة من ٥ إلى ١٢ نوفمبر الجاري بمدينة دمياط بإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبدالله.

بدأت الجولة الميدانية بزيارة جامع عمرو بن العاص، حيث أوضح مختار القزاز مدير المنطقة الآثرية بدمياط، أن المسجد يعد من أشهر مساجد دمياط وأقدمه، وبنى على طراز جامع عمرو بن العاص بالفسطاط بمصر القديمة، وبه كتابات كوفية وأعمدة يعود تاريخها إلى العصر الروماني، كما يطلق عليه مسجد الفتح نسبه إلى الفتح العربي، وقام بانشائه الصحابي الجليل المقداد بن الأسود في عهد عمر بن العاص، ويعد من المساجد الكبيرة، فهو أكبر مساجد دمياط من حيث المساحة حيث تبلغ مساحته ما يقرب من فدان، ويحتوي على 4 واجهات حره، وصحن أوسط مستطيل؛ اعقبها زيارة إلى كنيسة القديس نيقولاس لطائفة الروم الأرثوزوكس، حيث استقبل الأب بندلامون بشرى راعي الكنيسة شباب الملتقى، موضحا خلال شرحه أن القديس قلاوس هو سانتا كلوز أو بابا نويل وشفيع البحارة في العالم، وأن الكنيسة أثر تاريخى كبير وأحد عروش بطريركية الروم الأرثوذكس، وقد بنيت منذ حوالى 1000 عام، وكانت عبارة عن كنيستين في بادئ الأمر على مساحة 1000 متر، إلا أن مساحتها تقلصت إلى 600 متر، لافتاً إلى أن آخر تجديد للكنيسة تم في عام 2007، حيث جرى رسم أيقونات جديدة على القبه.

واختتمت الجولة بزيارة إلى مسجد المعيني، حيث أوضح مرشد الجولة أنه شيد في عهد المماليك، وبالتحديد أثناء حكم السلطان الناصر محمد بن قلاوون، وقام بتشييده تاجر دمياطي يدعي محمد بن محمد بن معين الفارسكورى، وأن المسجد تم بناؤه فوق قناطر ليكون مرتفعا عن مياه النيل، ومشيد بنظام الحوائط الحاملة والعقود الكبيرة الحاملة لمداخل الإيوانات الرئيسية، كما يعد من المساجد النادرة في الوجه البحري، خاصة في تخطيطه وزخارفه وطريقة بنائه التي نفذت على الطراز المملوكي، وكان الغرض الأساسي من إنشائه أن يستخدم كمدرسة لتدريس العلوم الشرعية ومذاهب الفقه في ذلك الوقت، ويتكون المسجد من صحن مفتوح ليس له سقف وأرضيته محلاة بالفسيفساء، ويضم أربعة إيوانات أكبرها إيوان القبلة، وكل إيوان منها له سقف مزين بالأخشاب بديعة الزخارف، وخصص كل منها ليكون مدرسة خاصة بتدريس مذهب من مذاهب الفقه الأربعة.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عفت نصار: الدوري المصري من أسوأ 4 في العالم.. ورسالة للمرشحين لانتخابات الزمالك

عفت نصار: الدوري المصري من أسوأ 4 في العالم.. ورسالة للمرشحين لانتخابات الزمالك

«أنت ليه ضد شغل الممثلات؟».. رد غير متوقع من ماجد المصري على سمية الخشاب

«أنت ليه ضد شغل الممثلات؟».. رد غير متوقع من ماجد المصري على سمية الخشاب

موعد مباراة منتخب مصر ضد الجابون والقنوات الناقلة والتشكيل

موعد مباراة منتخب مصر ضد الجابون والقنوات الناقلة والتشكيل

عمرو سلامة :«هنشوف 10 سنين رواج في صناعة السينما المصرية بسبب حب السعوديين»

عمرو سلامة :«هنشوف 10 سنين رواج في صناعة السينما المصرية بسبب حب السعوديين»