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بول بوجبا يفشل في اكمال التدريبات مع منتخب فرنسا وتدخل طبي لفحص حالته ()

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بول بوجبا يفشل في اكمال التدريبات مع منتخب فرنسا وتدخل طبي لفحص حالته (فيديو) بول بوجبا يفشل في اكمال التدريبات مع منتخب فرنسا وتدخل طبي لفحص حالته ()

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أثار بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد حالة من الذعر في معسكر فرنسا خلال فترة التوقف الدولي الحالية وانضم بوجبا إلى فرنسا استعدادا لتصفيات قطر 2022، حيث سيواجه كازاخستان وفنلندا.

وظهر بوجبا في مقطع خلال تدريبه لفرنسا مساء اليوم، حيث لم يتمكن من إتمام التدريبات، وفقا لشبكة RMCsport الفرنسية وبدا أن بوجبا يعاني من ألم في منطقة الفخذ الأيمن، حيث بدا متألما عندما لمس الكرة في التدريبات.

ثم أظهره الفيديو وهو يعرج في الملعب بحذر شديد ويشعر بوضوح بعدم الارتياح فى الحركة خلال المشي و بعد بضعة أمتار من المشي البطيء المتعرج، انحنى بوجبا من الألم، بينما تفقد ديدييه ديشامب أحد أكبر نجومه.

ورافق بوجبا أحد العاملين في المجال الطبي إلى الطريق ، حيث استقل سيارة خاصة لنقله إلى مركز التدريب لفحص حالته.

المصرى اليوم

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