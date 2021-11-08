رئيس اقتصادية قناة السويس: «تستهدف تحويل المنطقة لمجمعات صناعية متعددة الجنسيات»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس يحي زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في تصريحات خاصةً لـ «المصري اليوم«، علي هامش معرض النقل الذكي واللوجستيات المقام في الفترة من ٧ حتي ١٠ نوفمبر في مركز القاهرة الدولي للمعارض بالتجمع الخامس، أنه تم الانتهاء من تمهيد المنطقة الاقتصادية لاستقبال الاستثمارات، خاصة وأن المستهدف أن يتم تقسيم المنطقة إلي عدة مجمعات صناعية مختلفة تشمل العديد من الصناعات بصرف النظر عن جنسية هذه الصناعات، فهناك استثمارات هولندية وصينية وروسية و هندية ونقدمتسهيلات للمستثمرين وحل المشاكل لهم.

وأكد أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتطلع لمزيد من الاستثمارات وتحويل ميناء البوصلة في حركة النقل البحري الي ميناء السخنة، وذلك بعد الانتهاء من الارصفة الجديدة التي تنشأها الدولة هناك.

وأشار إلي أن ميناء دبي السخنة عاني من التكدس خلال شهري أغسطس والنصف الأول من شهر سبتمبر، لأسباب مختلفة ومنها زيادة حجم العمل وتجديد المعدات، وتمت دراسة الأسباب لعلاجها، لمنع عدم التكدس مرة أخري الا وفق لحركة التجارة العالمية، وأشار الي أن أزمة التكدس انتهت منذ ١٢ سبتمبر الماضي ويتم متابعة حركة الميناء يوميا وحركة الشحن والانزال عن كثب من قبل المنطقة الاقتصادية.