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عقوبة مالية لنادي لقذف الكرة خلال تسديد علي معلول ركلة الجزاء الثانية في القمة 123

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عقوبة مالية لنادي الزمالك لقذف الكرة خلال تسديد علي معلول ركلة الجزاء الثانية في القمة 123 عقوبة مالية لنادي لقذف الكرة خلال تسديد علي معلول ركلة الجزاء الثانية في القمة 123

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أعلنت إدارة المسابقات في رابطة الأندية المحترفة، عقوبات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بمواجهة القمة بين الزمالك والأهلي يوم الجمعة الماضي (3-5).

وجاءت العقوبات، على النحو التالي:

- تغريم الأهلي 50 ألف جنيه للنزول الجماعي من الجهاز الفني واللاعبين البدلاء إلى الملعب عقب كل هدف للتهنئة.

- تغريم 50 ألف جنيه للسبب نفسه، بجانب 20 ألف جنيه أخرى لغياب المدير الفني عن المؤتمر الصحفي.

- تغريم الزمالك 50 ألف جنيه بسبب لقذف الكرة داخل منطة الجزاء أثناء تنفيذ علي معلول ركلة الجزاء الثانية.

المصرى اليوم

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