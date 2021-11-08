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أعلنت إدارة المسابقات في رابطة الأندية المحترفة، عقوبات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بمواجهة القمة بين الزمالك والأهلي يوم الجمعة الماضي (3-5).

وجاءت العقوبات، على النحو التالي:

- تغريم الأهلي 50 ألف جنيه للنزول الجماعي من الجهاز الفني واللاعبين البدلاء إلى الملعب عقب كل هدف للتهنئة.

- تغريم الزمالك 50 ألف جنيه للسبب نفسه، بجانب 20 ألف جنيه أخرى لغياب المدير الفني عن المؤتمر الصحفي.

- تغريم الزمالك 50 ألف جنيه بسبب لقذف الكرة داخل منطة الجزاء أثناء تنفيذ علي معلول ركلة الجزاء الثانية.