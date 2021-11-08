HONOR  تبتكر هاتف HONOR 50 بتقنية عالية وتسهل عملية إنشاء المحتوى

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نمتلك جميعنا طاقة إبداعية بحاجة إلى المنفذ الصحيح للتعبير عنها. ونظراً لأننا نشارك حياتنا اليومية ومغامرات السفر مع الأصدقاء والعائلة بشكل متزايد كل يوم، ازدادت شعبية مقاطع الفيديو القصيرة على منصات مثل TikTok، لأنها تتمتع بأسلوب فريد في الاحتفاظ بذكرياتنا الرائعة والتعبير عن أنفسنا بطرق متميزة. وكان يؤجل العديد من الأشخاص تصوير الفيديو بسبب حاجتهم إلى معدات باهظة الثمن مثل الكاميرات والإضاءة بالإضافة إلى المعرفة بالتحرير وتنسيق المحتوى المرئي. وكجزء من رحلة HONOR الجديدة والمشوقة، طورت الشركة هاتف HONOR 50 الذكي الجديد الذي يمنح المبدعين التحكم من جديد عبر تسهيل إنشاء تدوينات الفيديو أكثر من أي وقت مضى.

ويستطيع الهاتف القيام بذلك بفضل أوضاع التصوير الستة التي تستخدم مجموعات مختلفة من الكاميرات الأمامية الرئيسية والكاميرتين الخلفيتين، مما يجعل التصوير في السيناريوهات المختلفة أكثر سرعةً وسهولة. وسيمكّنكم ذلك من التصوير والتبديل في وقت واحد بين تسجيل أمامي ثم خلفي واستخدام تسجيل العرض المزدوج (أمامي/خلفي) وتسجيل العرض المزدوج (خلفي/خلفي) وصورة ضمن صورة وتصوير الفيديوهات السريعة والبطيئة وأوضاع التصوير ذات العرض الفردي إلى المزدوج. وما عليكم سوى إطلاق العنان لإبداعكم. وإليكم بعض الأفكار لمساعدتكم على التخطيط لجلسة التصوير المقبلة.

التصوير أصبح أكثر بساطة خلال السفر

تحيط بنا المشاهد والأصوات المذهلة على الدوام، وكل ما علينا فعله هو عيش اللحظة والاستمتاع بها. وهذا ما يجعل زيارة مواقع التصوير الرائعة خلال السفر طريقة مذهلة للابتعاد عن أنشطتنا اليومية المعتادة واختبار أماكن غير مألوفة وآسرة. والمشكلة التي يمكن أن تنشأ عند التصوير في مثل هذه الأماكن هي انقطاعنا عن الاستمرارية أثناء التصوير. وستتمكنون مع هاتف HONOR 50 من تصوير المشهد الرائع أثناء تواجدكم في الهواء الطلق وتحرير وتعديل سرعة وفلاش الفيديو أثناء التصوير. ويعني ذلك أنكم تستطيعون تجنب ظهور اللقطات غير المناسبة عن طريق إيقاف التسجيل المؤقت وإعادة التشغيل أثناء التصوير. هل ترون شيئاً مثيراً للاهتمام على بعد مسافة معينة؟ تحتوي الكاميرا الرئيسية بدقة 108 ميجابكسل على خاصية التقريب أكثر بـ6 مرات للفيديو، مما يتيح لكم التركيز على نقطة اهتمامكم قبل التبعيد لتسجيل استجابتكم للمشهد بسهولة.

التقطوا لحظاتكم الثمينة مع العائلة والأصدقاء بسهولة تامة

يعد قضاء الوقت مع من نحبهم أمراً مهماً للغاية، وسواء كان ذلك في عيد ميلاد أحد الأخوة أو في حفل تخرج مع بعض أصدقاء الجامعة، سنرغب جميعنا بالاحتفاظ بهذه الذكريات إلى الأبد. وتتمثل الطريقة المعتادة باستخدام الهاتف الذكي في تصوير الأشخاص أثناء احتفالهم. ولسوء الحظ، قد يعني ذلك أن الشخص الذي يصور الفيديو ليس متواجد في المشهد ولا يختبر تلك اللحظات كالآخرين. وتتخلص تقنية تصوير الرؤية المزدوجة الأمامية والخلفية في هاتف HONOR 50 من هذه المشكلة من خلال إظهاركم أنتم والمشهد الذي تصورونه في وقت واحد. وكل ما عليكم فعله هو توجيه الكاميرا والبدء بالتصوير. وسيمكنكم هذا الوضع من إظهار تفاعلكم مع الآخرين أثناء الاحتفال ويجعلكم جزءاً من اللحظة وأنت تصورون هذه الذكرى الجميلة.

نمط تصوير صورة داخل صورة لتركيز أكبر

لم يعد من الضروري أن يقتصر تصوير الفيديو على كاميرا واحدة. وتضيف الإمكانيات مثل وضع تصوير صورة داخل صورة في هاتف HONOR 50 لمسة أكثر جمالاً إلى هذا المزيج، فيمكنكم باستخدام هذا الوضع تركيب المشهد الذي يتم تصويره بالكاميرا الأمامية مع المشهد الذي يتم تصويره بالكاميرا الخلفية الأكبر أو العكس. وتعد هذه طريقة رائعة لجذب انتباه المشاهد نحو الصورة الرئيسية مع ضمان إمكانية ظهوركم أثناء التصوير. هل ترغبون بتصوير بنات وأبناء أخواتكم وهم يصنعون أشكال الحيوانات من البالونات في الحفلة أثناء إرشادهم للطريقة من الجانب؟ سيكون وضع صورة داخل صورة مثالي هنا، وسيرى الآباء أطفالهم وهم يستمتعون وكيف ترشدونهم في الوقت ذاته.

صوروا تغيّرات العالم من حولكم

يتغير عالمنا بسرعة وباستمرار، وهناك دائماً مشاهد جديدة لا بد من رؤيتها وتجارب لا بد من الاستمتاع بها. وستحتاجون لتصوير الأجواء المحيطة بكم إلى رؤيتها من منظور مختلف. ويتيح لكم وضع الحركة السريعة والبطيئة في هاتف HONOR 50 القيام بذلك دون عناء. هل تحبون الجلوس في المقهى ومشاهدة حركة العالم المستمرة مع بعض الأصدقاء؟ لِمَ لا تستخدمون هاتفكم الذكي لتصوير الحركة السريعة للعالم ورؤية الأجواء المزدحمة من حولكم. ولِمَ لا تأخذون كلبكم في نزهة على الأقدام في يوم ماطر وتصورونه وهو يهز نفسه للتخلص من الماء وتجفيف نفسه بتفاصيل الحركة البطيئة المذهلة. ستفتح هذه التأثيرات عالماً جديداً تماماً من الاحتمالات لتصوير مقاطع فيديو يمكن تحويلها من فيديوهات عادية إلى عمل فني خاص يمكنه جذب انتباه المشاهدين.

صوروا من زوايا مختلفة في الموقع ذاته

هل تسيرون في طريق ذو مشاهد خلابة أثناء نزهتكم؟ لِمَ لا تصوروا هذه اللحظة بطريقة فريدة باستخدام كافة الزوايا. يمكنكم التبديل أثناء السير بين الكاميرات المتعددة المختلفة لعرض كل جانب من جوانب المشهد. وما عليكم سوى الضغط على الأيقونة العلوية واختيار الوضع الذي تريدون التصوير به. هل تشاهدون لحظة رائعة في الحياة البرية؟ لِمَ لا تستخدموا وضع التسجيل الأمامي والخلفي لتصوير هذه اللحظة المتميزة. يمكنكم التبديل بين الأوضاع المختلفة أثناء التصوير لينتهي بكم الأمر بتصوير متعدد الزوايا في لقطة واحدة. ولا حاجة إلى إعداد أو تعديل الكاميرات الإضافية، فقط اضغطوا على زر التصوير وأطلقوا إبداعكم.

هذه ليست سوى مجموعة قليلة من المزايا التي يتمتع بها هاتف HONOR 50 الذكي الجديد والتي يمكن استخدامها لمساعدة الجميع بأن يصبحوا مدونين فيديو ماهرين بغض النظر عن مستوى خبرتهم. ويمنح هذا الهاتف الذكي المستخدمين المرونة في التصوير لفترات طويلة بفضل بطارية HONOR 50 التي تدوم طويلاً بقدرة 4300 مللي أمبير. كما يأتي مزوداً بتقنية الشحن السريع من HONOR بقوة 66 واط، والتي تتيح شحن أكثر من 70% من البطارية خلال 20 دقيقة فقط.

يُعدّ هاتف HONOR 50 بفضل زوايا الكاميرا المتعددة وأنماط التصوير المختلفة الرفيق المثالي لتدوين الفيديو في الحياة اليومية وخلال السفر.

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