أخبار عاجلة

مجموعة TAG التابعة لجوجل تكشف عن ثغرات خطيرة في أنظمة أبل MacOS -
عاجل | نجران الأقل في حوداث المرور -
طارق جبريل: الزمالك قد يهبط لدوري الدرجة الثانية -
«زي النهارده».. وفاة الكاتب الصحفي صلاح الدين حافظ 16 نوفمبر 2008 -
برج مراقبة رقمي يبعد 100 كيلومتراً عن المطار! -
سيف الإسلام القذافي يظهر بمثل لباس والده ويترشح للانتخابات الليبية -
الحراسة الأمنية لفريق كرة القدم الإماراتي في بيروت تثير الجدل والداخلية اللبنانية تعلق -
"الأرصاد" ينبِّه 5 مناطق: ضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية -
«الصحة»: تسجيل 946 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و68 حالة وفاة -
عفت نصار: الدوري المصري من أسوأ 4 في العالم.. ورسالة للمرشحين لانتخابات الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

مجلس الأمن يدين محاولة اغتيال رئيس وزراء العراق

Print
مجلس الأمن يدين محاولة اغتيال رئيس وزراء العراق مجلس الأمن يدين محاولة اغتيال رئيس وزراء العراق

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدان مجلس الأمن الدولي محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي.

ودعا المجلس، الإثنين، لمحاسبة المتورطين في هذه العملية الفاشلة.

وقال المجلس في بيان صحفي: «أدان أعضاء مجلس الأمن الـ15 بأشد العبارات الهجوم بطائرة مسيرة مفخخة الذي استهدف منزل الكاظمي نهاية الأسبوع».

وشدد الأعضاء على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية الشنيعة ومنظميها ومموليها ورعاتها وتقديمهم إلى العدالة.

وأدت محاولة الاغتيال التي استهدفت منزل الكاظمي في المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط العاصمة العراقية، الأحد، إلى إصابة عدد من حراس رئيس .

فيما نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولين أمنيين ومصادر وصفتها بالمقربة من الجماعات المسلحة في العراق، أن الهجوم الذي استهدف الكاظمي، «نفذته جماعة مسلحة مدعومة من إيران».

وقالت المصادر لـ«رويترز» إن «الطائرات المسيرة والمتفجرات المستخدمة في الهجوم إيرانية الصنع».

وكان رئيس الوزراء العراقي توعد منفذي عملية الاغتيال الفاشلة بملاحقتهم وتقديمهم إلى القضاء، وقال في هذا الإطار، «نعرفهم جيداً».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الحكومة التونسية واتحاد الشغل يتفقان على تنفيذ الاتفاقات السابقة

الحكومة التونسية واتحاد الشغل يتفقان على تنفيذ الاتفاقات السابقة

التحالف العربي: إعادة الانتشار بالساحل الغربي لليمن تستهدف دعم قوات الحكومة

التحالف العربي: إعادة الانتشار بالساحل الغربي لليمن تستهدف دعم قوات الحكومة

نائبة تطالب الحكومة والمحافظين بالاستعداد الجيد للأمطار والسيول

نائبة تطالب الحكومة والمحافظين بالاستعداد الجيد للأمطار والسيول

أستاذ تمويل: مبادرات الحكومة مكنت المواطن من تحمل تبعات الإصلاح الاقتصادي

أستاذ تمويل: مبادرات الحكومة مكنت المواطن من تحمل تبعات الإصلاح الاقتصادي