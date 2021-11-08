مجلس الأمن يدين محاولة اغتيال رئيس وزراء العراق

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أدان مجلس الأمن الدولي محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي.

ودعا المجلس، الإثنين، لمحاسبة المتورطين في هذه العملية الفاشلة.

وقال المجلس في بيان صحفي: «أدان أعضاء مجلس الأمن الـ15 بأشد العبارات الهجوم بطائرة مسيرة مفخخة الذي استهدف منزل الكاظمي نهاية الأسبوع».

وشدد الأعضاء على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية الشنيعة ومنظميها ومموليها ورعاتها وتقديمهم إلى العدالة.

وأدت محاولة الاغتيال التي استهدفت منزل الكاظمي في المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط العاصمة العراقية، الأحد، إلى إصابة عدد من حراس رئيس الحكومة.

فيما نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولين أمنيين ومصادر وصفتها بالمقربة من الجماعات المسلحة في العراق، أن الهجوم الذي استهدف الكاظمي، «نفذته جماعة مسلحة مدعومة من إيران».

وقالت المصادر لـ«رويترز» إن «الطائرات المسيرة والمتفجرات المستخدمة في الهجوم إيرانية الصنع».

وكان رئيس الوزراء العراقي توعد منفذي عملية الاغتيال الفاشلة بملاحقتهم وتقديمهم إلى القضاء، وقال في هذا الإطار، «نعرفهم جيداً».