بعد تشابه أسمائهم .. أحمد فهمي يرد: «بيجيلي أكل كلاب.. فاهم»

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رد الفنان والمطرب أحمد فهمي عضو فريق «واما» الغنائي على الفنان أحمد فهمي، وذلك بعدما نشر الأخير فيديو عن تعرضه لموقف محرج بسبب تشابه اسمه معه، حيث كشف عن تورتة عيد ميلاده الذي احتفل به «فهمي» مؤخرا مع زوجته هنا الزاهد بصورة الأول.

وقال مطرب فريق «واما» أحمد فهمي عبر فيديو انتشر عبر «إنستجرام»: «صباح الفل يا فهمي وكل سنة وانت طيب، انا مش عارف ليه مضايق انك بيجيلك تورته عليها صورتي، مش أحسن من الحاجات اللي بتجيلي، أنا بيجيلي أكل كلاب انت فاهم,, أكل كلاب، وانت لو مش عجبك فيتو، احسن من، (مشيرا إلى قصف جبهته)».

وكان الفنان الفنان أحمد فهمي كشف، صباح اليوم الاثنين، عن تعرضه لموقف محرج بسبب تشابه اسمه مع المطرب والممثل أحمد فهمي نجم فريق «واما» الغنائي.

ومازح أحمد فهمي صديقه المطرب أحمد فهمي حول المواقف الطريفة التي يتعرض لها بسبب تشابه الأسماء بينهما بالكشف عن تورتة عيد ميلاده الذي احتفل به «فهمي» مؤخرا مع زوجته هنا الزاهد.

وليكشف «فهمي» عن أن إحدى الهدايا التي جاءته كعكة عيد الميلاد، وتحمل صورة المطرب أحمد فهمي، نجم فرق «واما» وعلق الفنان أحمد فهمي قائلا: «فهمي وفهمي ماشي.. والناس بتتلخبط ماشي.. لكن تورتة عيد ميلادي تجيني عليها صورتك».

ومازح أحمد فهمي زميله بوضع السكينة في التورتة وتقطيعها محذرا إياه «خاف بقى».

واحتفل الفنان أحمد فهمي بعيد ميلاده قبل يومين مع زوجته هنا الزاهد في منزلهما، حيث أهدته تورتة تحمل شعار النادي الأهلى احتفالا بفوزه بنتيجة 5-3 في مباراته مع نادي الزمالك.