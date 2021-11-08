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برومو فيلم الكاهن يثير الجدل.. ودرة: فكرة جديدة على السينما ( وصور)

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برومو فيلم الكاهن يثير الجدل.. ودرة: فكرة جديدة على السينما (فيديو وصور) برومو فيلم الكاهن يثير الجدل.. ودرة: فكرة جديدة على السينما ( وصور)

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حالة من الجدل أثارها البرومو الرسمي لفيلم «الكاهن»، بمجرد طرحه قبل ساعات، للمخرج عثمان ابو لبن، تأليف محمد ناير، وما فيه من ثنائيات سينمائية تجمع كل أبطاله في حالة سينمائية قلما تتكرر ولم تحدث منذ سنوات حيث يضم الفيلم نجوم عدة من أجيال مختلفة تأتي في مقدمتهم النجمة درة، آلتي تقدم ثنائي من الفنان إياد نصار ضمن الأحداث.

النجمة درة أكدت أنها لم تفكر كثيراً حتى تتعاقد على المشاركة في «الكاهن» لأنه تجربة مهمة وجديدة على السينما المصرية والعربية، يضم نخبة من النجوم، وشخصيتي من خلاله أخوض معها مغامرة جديدة، قائم على الحركة والتشويق«.

بينما أكد النجم جمال سليمان المشارك ضمن ابطال العمل: «أن أهم ما جذبه نحو تلك التجربة أنه يربط بين حاضرنا الان ومستقلنا، والحكاية لها جذور في التاريخ».


واضاف: يتحدث الكاهن عن العالم المعاصر الذي نعيش فيه نحن ومن يحكمه في الحقيقة، ما هي سلاح المؤسسة الكهنوتية، وانا أحب السينما جدًا«.

فيلم الكاهن اخراج عثمان ابو لبن، تأليف محمد ناير، متوقع أن يعرض قريباً جداً، بطولة درة، إياد نصار، فتحي عبدالوهاب، محمود حميدة، جمال سليمان، حسين فهمي«.

المصرى اليوم

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