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منسق مساعدات الأمم المتحدة يحذر من «تدهور» الوضع الإنساني في ميانمار

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منسق مساعدات الأمم المتحدة يحذر من «تدهور» الوضع الإنساني في ميانمار منسق مساعدات الأمم المتحدة يحذر من «تدهور» الوضع الإنساني في ميانمار

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حذر منسق مساعدات الأمم المتحدة مارتن جريفيث، اليوم الاثنين، من تدهور الوضع الإنساني في ميانمار.

وحسب بيان تلاه جريفيث في جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي، قال: «هناك أكثر من ثلاثة ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدات منقذة للحياة بسبب تنامي الصراع وانهيار الاقتصاد»، وفقا لـ«رويترز».

وأوضح المسؤول الأممي أن الأوضاع في شمال غربي ميانمار باتت «مقلقًة للغاية»، مشيرا إلى تصاعد القتال بين جيش ميانمار وقوات دفاع تشينلاند في ولاية تشين وجيش ميانمار وقوات الدفاع الشعبي في إقليمي ماجواي وساجانج.

وقال: «أكثر من 37 ألف شخص، بينهم نساء وأطفال، نزحوا حديثًا، وتم إحراق أكثر من 160 منزلاً، بما في ذلك كنائس ومكاتب لمنظمة إنسانية».

ولفت غريفيث إلى أن «الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك العاملين في المجال الإنساني والمرافق الإنسانية محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي»، داعيا إلى إيقافها، حيث قال: «يجب أن تتوقف على الفور».

المصرى اليوم

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