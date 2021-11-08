أمريكا تعيد فتح حدودها البرية والجوية أمام المسافرين الأجانب الملقحين ضد كورونا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعادت الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، فتح حدودها البرية والجوية أمام المسافرين الأجانب الملقحين بعد 20 شهرا على إغلاق هذه الحدود وفرض قيود على السفر، وبالنسبة للمسافرين الذين يصلون جوا، ستطلب الولايات المتحدة بالإضافة إلى إثبات التطعيم وفحص الكشف عن كورونا قبل 3 أيام من المغادرة، أن تقوم شركات الطيران بوضع نظام تتبع للمخالطين.

وبالنسبة للوافدين برا، فقد أعلن البيت الأبيض رفع القيود أنه سيتم على مرحلتين، وسيتمكن القادمون لأسباب تعتبر غير ضرورية من عبور حدود كندا أو المكسيك، على سبيل المثال تلك المتعلقة بالعائلة أو السياحة شرط تلقي اللقاح. والوافدون لأسباب تعتبر ضرورية، مثل سائقي الشاحنات يتم اعفاؤهم من ذلك، على أن يتم تطبيق إلزامية التطعيم على كل الزوار الذين يعبرون الحدود البرية بدءا من شهر يناير مهما كان سبب دخولهم.

وأشارت السلطات الصحية الأمريكية إلى أنه سيتم قبول كل اللقاحات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، وهي حتى الآن، بحسب الإجراء الطارىء الذي وضعته منظمة الصحة، «استرازينيكا» و«جونسون أند جونسون» و«موديرنا» و«فايزر/بايونتيك» و«سينوفارم» و«سينوفاك، وفقا للوكالة الفرنسية.

واندلع شجار بين معارضي ومؤيدي ارتداء الكمامات والتطعيم الإجباري ضد كورونا في مدينة بوستون بولاية ماساتشوستس الأمريكية، وفقا لما نقلته القناة التلفزيونية «إن بي سي بوستون» المحلية، التي أوضحت أن عشرات المتظاهرين خرجوا إلى الشوارع، ما جذب السكان المؤيدين لارتداء الكمامات والتطعيم، وحدث بين تلك المجموعات شجار ما أجبر الشرطة على التدخل.

ويؤيد أغلب سكان ولاية ماساتشوستس تدابير مكافحة فيروس كورونا المستجد، حيث تلقى 70 % منهم اللقاح المضاد له، بحسب القناة.

وينص القرار الجديد على إبراز شهادة التطعيم عند الصعود على متن الطائرة، وسيبقى هذا الطلب في حيز التنفيذ حتى يتم إلغاؤه من قبل الرئيس الأمريكي، على أن يكون التطعيم قد تم بواسطة لقاح معترف عليه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أو منظمة الصحة العالمية.