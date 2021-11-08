«السياحة»: موقع المتحف المصري سيتيح إمكانية الحجز الالكتروني

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قال د. خالد شريف مساعد وزير السياحة والأثار، أن الموقع الإلكتروني للمتحف المصري بالتحرير، يتم تطويره في إطار مشروع متكامل لتطوير المتحف ككل، حيث يستعرض الموقع تاريخ المتحف والرسالة والهدف والمقتنيات المعروضة به، والأنشطة التي يقدمها للزائرين من تربية متحفية للأطفال والكبار لرفع الوعي السياحي والأثري لديهم، بالإضافة إلى الخدمات التي يقدمها للباحثين وللزائرين من المصريين والسائحين.

وأضاف أن الموقع سيتيح إمكانية الحجز الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت لتذاكر دخول المتحف ليصبح بذلك المتحف الثاني الذي تتاح فيه هذه الخاصية في إطار تنفيذ المشروع المتكامل للحجز عبر الإنترنت لكافة المواقع والمتاحف الأثرية الأكثر زيارة.

جديد بالذكر أنه في شهر سبتمبر الماضي تم بدء تفعيل تشغيل ماكينات الدفع الالكتروني الجديدة لتذاكر دخول المتحف المصري بالتحرير، ليكون الموقع الثاني أيضاً في استخدام البوابات الإلكترونية الذكية بعد المتحف القومي للحضارة المصرية وذلك ضمن مشروع يشمل ٣٠ موقع أثري ومتحف في مصر.