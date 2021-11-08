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مايا مرسي: إهانة المرأة قلة مروءة يحرمها الشرع

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مايا مرسي: إهانة المرأة قلة مروءة يحرمها الشرع مايا مرسي: إهانة المرأة قلة مروءة يحرمها الشرع

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أكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومى للمرأة، أن ملف مناهضة العنف ضد المراة مازال يمثل تحديا كبيرا، مشيرة إلى أن قضايا المرأة تحظى بدعم واهتمام كبير من القيادات الدينية المصرية.

وقالت مايا، إن وثيقة الأزهر لحقوق المرأة التي أقرها أعضاء هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، فضلا عن قيام فضيلته بإصدار العديد من البيانات التي تدين العنف ضد المراة بأشكاله وتوضح صحيح الدين الذي يكرم المرأة ويحض على احترامها وتوقيرها، وأن إهانتها بأي حال دليل فَهمٍ ناقصٍ، أو جهل فاضح، أوقلة مروءة، وهذا حرام شرعًا.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة اليوم في فعاليات مؤتمر «بيت العائلة محبة وتعاون .. معا نبنى » والذى نظمه بيت العائلة المصرية.

كما أكدت دعم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني لجهود المجلس للنهوض بأوضاع المرأة المصرية، مشيرة إلى إطلاق الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الوثائق تنظيم الأسرة ومكافحة ختان الإناث ومناهضة العنف ضد المرأة.

المصرى اليوم

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