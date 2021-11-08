«لسة نوارة».. حملة في سوهاج للتوعية بمخاطر الزواج المبكر للأطفال

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أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن تدشين حملة مكبرة بمختلف مراكز المحافظة تحت شعار «لسه نوارة» للتوعية بمخاطر الزواج المبكر للأطفال، لافتًا إلى أن الحملة يتم تنفيذها بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، وتستمر لمدة شهر بداية من السبت الموافق 13 نوفمبر الجاري.

جاء ذلك اليوم الاثنين خلال ترؤسه اجتماع المجلس الإقليمي للسكان لمناقشة المؤشرات السكانية على مستوى المحافظة، بحضور اللواء ضياء أبوالعزم السكرتير العام المساعد للمحافظة، ووفاء حمدي مقرر فرع المجلس القومي للسكان بسوهاج، والدكتور محمد توفيق وكيل كلية الآداب ممثلا لجامعة سوهاج، وعدد من وكلاء الوزارات، وممثلي الجهات المعنية.

وكلف محافظ سوهاج، أعضاء المجلس بإعداد خطة لكل جهة لنشر وتعميم الحملة على أوسع نطاق، موجهًا بالاستعانة بشباب جامعة سوهاج، وجامعة الأزهر، للمشاركة في فعاليات المجلس الإقليمي للسكان، على أن يتولى هؤلاء الشباب رصد البيانات والمؤشرات وتوزيعها على المسئولين بالمجلس، والإعداد لجلسات المجلس من الناحية الفنية، ومتابعة تنفيذ المبادرات التي يتم إطلاقها، وإعداد تقارير مفصلة عن سير أعمال المبادرة، وتقييم التجربة في نهايتها.

ووجه المحافظ، بتكثيف الندوات بالمدارس والجامعة، ومراكز الشباب، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس «كورونا المستجد»، لافتاً إلى أهمية دور المساجد والكنائس في نشر الوعي بمخاطر الزواج المبكر .

وقد تناول الإجتماع عرض مؤشرات «الإحصاءات الحيوية، وتنظيم الأسرة، والتعليم، والمؤشرات الاقتصادية»، وتقييم محاور «الشباب، والتعليم، والوعي المجتمعي، وتمكين المرأة»، ووجه المحافظ- خلال الإجتماع- بالتنسيق بين المجلس القومي للسكان وجميع الجهات المعنية، لإقامة ورش عمل لدراسة تلك المؤشرات، وأسبابها، ووضع الحلول المناسبة لتحسين الخصائص السكانية بالمحافظة.