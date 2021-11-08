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فاز فريق مرتبط كرة السلة بنادي الزمالك تحت 18 عاما على نظيره سموحة بنتيجة 74/88 في مباراة الإياب التي جمعت بين الفريقين اليوم الإثنين بصالة المنافس بالإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ8 لبطولة دوري المرتبط.

وكان الفريق فاز في جولة الذهاب على سموحة بنتيجة 58/77 والتي جمعت الفريقين الجمعة الماضي بالصالة المغطاة بالنادي.

وأشاد محمد أبوفريخة المدير الفني للفريق بجميع اللاعبين لتميز أدائهم خلال مباريات البطولة وحرصهم على مواصلة الانتصارات والوصول للنهائيات وحصد البطولة.

كما قرر أبوفريخة منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 24 ساعة على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الأربعاء المقبل بالملاعب المفتوحة بالنادي، استعدادا لخوض المباريات المقبلة.