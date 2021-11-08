★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة اليوم في فعاليات مؤتمر «بيت العائلة محبة وتعاون ..معا نبنى مصر»، والذي نظمه بيت العائلة المصرية، وذلك بمناسبة مرور ١٠ سنوات على تأسيسه بحضور وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ،وقداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وبمشاركة المستشار عمر مروان وزير العدل، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، ونخبة من الشخصيات العامة.

أشادت الدكتورة مايا مرسي، في كلمتها خلال جلسة «بيت العائلة المصرية ودوره في تعزيز الأمن الفكري»، بالشراكة المثمرة بين المجلس القومي للمرأة والكنيسة المصرية منذ عام ٢٠١٧ «عام المرأة المصرية» من خلال العمل مع الراهبات والمكرسات ومدرسات مدارس الأحد بالشراكة مع واعظات وزارة الأوقاف بالنزول على أرض الواقع ونشر الوعي بقضايا المرأة،مشددة على أن هذه التجربة هي تجربة رائدة على مستوى الأمم المتحدة .

كما أكدت على أهمية حملات طرق الأبواب التي يطلقها المجلس بجميع محافظات الجمهورية والتي نجحت في طرق ٣٥ مليون باب، مضيفة: «نلاقي الراهبات موجودين مع الواعظات بيفطروا في رمضان والواعظات موجودين في دير وادي النطرون وقت الفطار في الأعياد» وده اكبر دليل على المحبة والوحدة على أرض الواقع.