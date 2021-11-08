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رئيس حقوق الإنسان الأرمن عن حادث إطلاق نار في شوشي: «إرهاب للمدنيين»

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رئيس حقوق الإنسان الأرمن عن حادث إطلاق نار في شوشي: «إرهاب للمدنيين» رئيس حقوق الإنسان الأرمن عن حادث إطلاق نار في شوشي: «إرهاب للمدنيين»

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وجه رئيس مجلس حقوق الإنسان الأرمن، أرمان تاتويان، انتقادا شديدا للحادث الذي وقع بالقرب من مدينة شوشي عندما فتح الجانب الأذربيجاني النار على المدنيين الأرمن.

وأضاف لقد قام الجنود الأذربيجانيين بإطلاق النار واصابوا 3 مدنيين بجروح في كاراباخ، مضيفا أن مقتل رجل يبلغ من العمر 22 عامًا دليل لا يمكن إنكاره على أن الجنود الأذربيجانيين لا ينبغي أن يكونوا بالقرب من أي مستوطنات مدنية في أرمينيا أو ناجورنو كاراباخ.

ونقل تاتويان عن الحقوقي في كاراباخ، جيجام ستيبانيان، إن القوات المسلحة الأذربيجانية فتحت النار على المدنيين الذين يقومون بإصلاح أنابيب إمدادات المياه بالقرب من مفترق طرق بالقرب من مدخل مدينة شوشي، وتعطلت حركة المرور في قسم شوشي من طريق بيردزور.

وأشار إلى أن عمليات إطلاق النار تحرم المدنيين بشكل غير قانوني من حقهم في الحياة، كما تعمل على ترهيب السكان المدنيين، كما يزعج السلام والأمن والحياة الطبيعية للشعب.

وأضاف تشير الحقائق إلى أن هذه الانتهاكات هي نفسها في كل من أرمينيا وكارباخ، تزيد التوترات وتعمق العداء.

وكانت قد اندلعت اشتباكات بين أذربيجان وأرمينيا في سبتمبر 2020 وتوقفت في 10 نوفمبر برعاية .

المصرى اليوم

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