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نشرت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عبر صفحة الفيس بوك " href="/url?code=aHR0cHM6Ly93d3cuYWxtYXNyeWFseW91bS5jb20vbmV3cy9kZXRhaWxzLzI0NTc3MzI%3D">«كل نقطة بتفرق»، جانب من احتفالية مسابقة الرسم، عن حكاية أبطال المياه، والتى يقص من خلالها الأطفال المشاركين في المسابقة عن رسوماتهم الإبداعية، وأفكارهم في الحفاظ على المياه، وما تعلموه من خلال احتفالية كل نقطة بتفرق، من ممارسة الألعاب التفاعلية المبنية على التعلم.

جدير بالذكر أن احتفالية «كل نقطة بتفرق» التي نظمتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالتعاون مع يونسيف مصر والاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولى، شهدت مجموعة من المسابقات والأنشطة التفاعلية؛ بهدف تعليم الأطفال السلوكيات الصحيحة والمثلى في التعامل مع المياه، بالإضافة إلى مسابقات أخرى في الرسم، والتلوين، وحل الألغاز، وألعاب المغامرين وأبطال المياه، ومهمة في الدور الرابع والتى من خلالها يتقمص الأطفال شخصيات من خلال لعبة للبحث عن سبب انقطاع المياه.

وترسل الشركة من خلال صفحة الفيسبوك «كل نقطة بتفرق رسائل متنوعة عن ترشيد استهلاك المياه.