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مسؤول عراقي: تشكيل يحتاج وقت

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مسؤول عراقي: تشكيل الحكومة يحتاج وقت مسؤول عراقي: تشكيل يحتاج وقت

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اعتبر حسن ناظم المتحدث باسم مجلس الوزراء أن عقد جلسة مجلس النواب وتشكيل قد يحتاج إلى بعض الوقت، مضيفا في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية العراقية، أن عملية الانتخابات تمت، أما الأمور الأخرى فلها مهل دستورية في التفاوض والطعون وتشكيل الحكومة وبدء أعمال البرلمان.

وأكد أن تلك العملية جارية وقد تحتاج إلى بعض الوقت لنسج تفاهمات بين القوى السياسية وهذا أمر طبيعي ومألوف بدءاً من الطعون إلى التفاهمات السياسية وصولاً إلى البرلمان وتشكيل الحكومة.

يذكر أن محاولة اغتيال الكاظمي أمس عقدت أكثر مسألة تشكيل الحكومة، وملف الكتلة الأكبر، في وقت تشهد البلاد أصلا توتّرات سياسية شديدة على خلفية نتائج الانتخابات النيابية المبكرة التي عقدت في العاشر من أكتوبر.

المصرى اليوم

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