إنطلاق العرض المسرحى «2 كفاية» جنوب الاقصر

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شهد مركز إسنا انطلاق العرض المسرحي «2 كفاية»، الذي يجري عرضه بالساحات والشوارع وسط الأهالي داخل قرى حياة كريمة بمركز إسنا.

وبدأ العرض الأول لمسرح الشارع «2 كفاية» بقرية توماس 3 بمركز إسنا إحدى القرى المستهدفة بمبادرة حياة كريمة، والذي شهد إقبالا كبيرًا من قبل المواطنين بمختلف أعمارهم ويليها قرية «القرايا» بمركز إسنا.

وأقيم هذا العرض المسرحي الذي نظمته مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، داخل قرى حياة كريمة كإحدى التدخُّلات الرئيسية التي تتخذها الحكومة من أجل تحقيق رؤيتها في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة في قرى حياة كريمة، وتضمين هذه التدخلات مكوناً سكانياً لتغيير الممارسات الخاطئة ولتعزيز القيم الإنجابية والسلوكية الجيدة.

كما يطرح العرض التأثيرات السلبية الناتجة عن كثرة الإنجاب مع التأكيد على حقوق الأطفال في الرعاية الكافية والخدمات الأسرية والاجتماعية المتكاملة وذلك في إطار جهود الدولة لمواجهة المشكلة السكانية، والتي تمثل أحد أهم التحديات التي تعوق مسيرة التنمية في مصر.

حضر العرض وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر محمد حسين بغدادي، ومحمود إبراهيم الضوي، مدير إدارة التضامن بإسنا، وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدنى بإسنا.