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انطلاق حملة «معاً نطمئن» لتسجيل المواطنين لتلقي لقاح كورونا بالأقصر

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انطلاق حملة «معاً نطمئن» لتسجيل المواطنين لتلقي لقاح كورونا بالأقصر انطلاق حملة «معاً نطمئن» لتسجيل المواطنين لتلقي لقاح كورونا بالأقصر

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اطلق حزب مستقبل وطن حملة التسجيل لتلقي لقاح وذلك بالتعاون مع مديريات الصحة بالمحافظات، وذلك في إطار الدور المجتمعى لحزب مستقبل وطن وبناء على توجيهات المستشار عبدالوهاب عبدالرازق- رئيس الحزب، وإشراف المهندس أشرف رشاد الشريف- النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام .

وفي هذا الصدد عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر اجتماعاً برئاسة الاستاذ الدكتور محمد العماري امين الحزب بالأقصر وبحضور النائبة اماني الشعولي وأمناء الامانات والمراكز والأقسام وذلك للإعلان عن بدء فعاليات الحملة التي يتم تنفيذها بالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان بالأقصر .

وجه العماري خلال الاجتماع بتجهيز مقرات في مختلف انحاء المحافظة لتسجيل المواطنين لتلقي اللقاح والمساهمة مع اعضاء الفرق الطبية للتسهيل عليهم لافتا إلى ان امانة الحزب ستعمل على توفير وسائل لنقل المواطنين داخل القرى إلى المقرات المقترحة، وتوفير الفرق المتنقلة لجميع المواطنين بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية، بالإضافة إلى تنظيم حملات توعية حول مدي أهمية تلقي اللقاح من أجل توفير الحماية والسلامة والحفاظ على صحة الأسرة المصرية من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

المصرى اليوم

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