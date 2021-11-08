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تحت عنوان «الأمن الأثري بالوطن العربي» شارك شعبان عبدالجواد المشرف العام على إدارة الآثار المستردة ممثلا عن جمهورية مصر العربية، في الدورة الخامسة والعشرون لمؤتمر الآثار والتراث الحضاري في الوطن العربي والذي نظمته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( ألكسو) خلال اليومين الماضيين في مدينة نواكشوط بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، بمشاركة عدد كبير من الدول العربية وممثلين عن منظمتي اليونسكو والايسيسكو ( منظمة العالم الإسلامي للتربية والثقافة والعلوم.

وتناول المؤتمر مناقشة عددا من الموضوعات ذات الصلة منها سبل تعزيز حماية التراث الثقافي للدول العربية، ومنع الاتجار غير الشرعي بالممتلكات الثقافية«، و»سبل تعزيز اطر التعاون بين كافة الدول العربية في حماية الممتلكات الثقافية وكذلك آليات الاسترجاع ما تم نهبة وتهريبه من هذا الإرث الثقافي خارج حدود الدول العربية «.

وخلال كلمته التي القاها، استعرض شعبان عبدالجواد الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في استرداد أثارها المهربة إلى الخارج وما اتخذته من إجراءات لحماية المواقع الأثرية وتأمين المنافذ المصرية بالإضافة إلى ما حققته من نجاحات خلال الخمس سنوات الأخيرة لاسترداد عدد كبير من القطع الأثرية التي تم سرقتنها وتهريبها إلى الخارج وما تشهده مصر من نهضة في مجال السياحة والأثار والاكتشافات الأثرية وهو ما دعا كثير من الدول التي تعاني من مشكله تهريب الآثارالي محاولة الاستفادة من التجربة المصرية في هذا المجال ونقلها إلى دولهم .

وأضاف شعبان عبدالجواد انه على مدار يومي المؤتمر قام ممثلو كل الدول المشاركة باستعراض تجارب دولهم في مجال الأمن الأثري كما تبادلوا الرؤي والأطروحات في هذا المجال لحماية الإرث الثقافي والأثري العربي ومنع تهريبه إلى الخارج.

في ختام المؤتمر تم انتخاب مصر عضوا بالمكتب الدائم للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ومن المقرر ان يتم عقد الدورة السادسة والعشرين في المملكة المغربية.