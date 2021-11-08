شعبية خادم الحرمين ومواقفه السياسية والإنسانية حديث المغردين بمنصة "تويتر" العالمية

★ ★ ★ ★ ★

في دراسة تحليلية أصدرها مركز القرار للدراسات الإعلامية بمناسبة ذكرى البيعة السابعة

أصدر مركز القرار للدراسات الإعلامية بمناسبة ذكرى بيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود- حفظه الله-، دراسة جديدة تُعنى بتحليل تفاعلية الحساب الرسمي لخادم الحرمين الشريفين على منصة التدوينات القصيرة "تويتر"، ونشاط واتجاهات هاشتاق (#خادم_الحرمين_الشريفين) الأكثر تصدرًا للترند السعودي بذكرى البيعة كل عام.

وتفصيلاً، ذكرت الدراسة أن أسس العلاقة الوطيدة بين المواطن السعودي وقيادته الرشيدة تتمثل في الحب والاعتزاز والثقة في القيادة والاصطفاف خلفها، وهو الأمر الذي يتضح جليًا من خلال مضامين تغريدات المواطنين في ذكرى البيعة، والتي اشتملت على المدح والثناء، وعرض الإنجازات، إضافة إلى اقتباس مقولات الملك سلمان- أيده الله-، فضلاً عن الاحتفاء والتقدير.

وسلطت الدراسة الصادرة عن مركز القرار للدراسات الإعلامية alqarar_sa@ الضوء على الإنجازات النوعية المتحققة في ظل دعم وتوجيه خادم الحرمين الشريفين، ومنها تنويع الاقتصاد، وزيادة الاعتماد على المداخيل غير النفطية وتعزيز رفاهية المجتمع، والاتجاه نحو الطاقة البديلة والنظيفة، إضافة إلى ترسيخ الريادة الإقليمية والعالمية للمملكة.

ومن خلال تحليل الحساب الخاص بمقام خادم الحرمين الشريفين على منصة "تويتر" أوضحت الدراسة أن الحساب أنشئ في 9 يناير 2013 قبل توليه- حفظه الله- مقاليد الحكم ملكًا للمملكة العربية السعودية، مما يُظهر مدى الاهتمام بالتواصل مع أبناء المملكة عبر منصات الإعلام الاجتماعي.

وتتمحور تغريدات الحساب حول التهنئة بالمناسبات الدينية والوطنية، والتعبير عن المواقف السياسية والرسمية، وإيضاح مواقف المملكة الداعمة للسلام العالمي، إضافة إلى التعبير عن قدرات المملكة في التمثيل الدبلوماسي.

وكشفت الدراسة عن أرقام الحساب - حتى وقت إعدادها في 2 نوفمبر الجاري -، مبينة أن عدد أيام الحساب حتى تاريخ الدراسة: 3176 يومًا، وعدد تغريدات الحساب منذ نشأته: 344 تغريدة، فيما يقدر عدد المتابعين - حتى تاريخ إعداد الدراسة - بنحو (+ 9400000) متابع، بمتوسط يومي يقارب (2960) متابعًا جديدًا.

وعكست تلك الأرقام العالية حجم التأثير القوي لحساب مقام خادم الحرمين الشريفين، المستمد من مكانته – أيده الله- لدى كل أبناء المملكة ومحبيه في جميع أنحاء الوطن العربي والعالم، وهو ما ظهر في تفاعلات وأداء الحساب، حيث وصل إجمالي الإعجابات ما يزيد على 7448915، وإجمالي إعادة التغريد أكثر من 8671148 ريتويت، فيما يقدر متوسط الإعجابات للتغريدة الواحدة بنحو 21653 إعجابًا، وإجمالي الانطباعات التفاعلية أكثر من 3233680496، ومتوسط إعادة التغريد للتغريدة الواحدة 25206.

وبحسب الدراسة، شكّل هاشتاق #خادم_الحرمين_الشريفين محورًا لتغريدات ذكرى البيعة، حيث وصل إجمالي التغريد خلال فترة الدراسة، 24852 تغريدة، فيما وصلت التغريدات الأصلية 2268 تغريدة، وإعادة التغريد 22340 ريتويت، أما الردود فبلغت 244 ردًا، فيما انقسمت أرقام التفاعل من خلال الوسائط على الصور بواقع 22100 صورة، و2828 فيديو، و6845 رابطًا إلكترونيًا، و709 منشن.

وغرّد من خلال الهاشتاق نحو 15354 حسابًا موثقًا، واستُخدمت اللغة العربية في 24453 تغريدة بالهاشتاق، في حين اقتصر استخدام اللغات الأجنبية على 399 تغريدة أغلبها باللغة الإنجليزية، كما تم رصد (825) تغريدة تعد ذات صلة مباشرة بالهاشتاق.

وأظهرت نتائج الدراسة التي أجراها مركز القرار للدراسات الإعلامية متانة العلاقة بين خادم الحرمين الشريفين وأبناء المملكة، والمكانة الرفيعة التي يحظى بها – أيده الله- في نفوس السعوديين، بجانب كون ذكرى البيعة مناسبة للدعاء لخادم الحرمين الشريفين بدوام الصحة والعافية.

وأظهرت أيضًا شيوع الاتجاه الإيجابي نحو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان- حفظه الله-، حيث التقدير والاحتفاء، واعتماد بث أخباره وقراراته أساسًا في النشر الإعلامي، كما أكدت الدراسة ذاتها امتداد شعبية خادم الحرمين الشريفين عبر الشبكات الاجتماعية، وتجاوز تلك الشعبية حدود المملكة العربية السعودية.