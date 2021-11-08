"شريعة شرورة" تحتفل بالذكرى السابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين

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‫ "آل شملان" ألقى محاضرة بعنوان "البيعة وشروطها وواجباتها"

أقامت كلية الشريعة وأصول الدين بجامعة نجران ممثلة بقسم الشريعة وأصول الدين بشرورة حفل الذكرى السابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه.

وألقى وكيل كلية الشريعة وأصول الدين د. ناصر بن مبارك آل شملان محاضرة تحت عنوان البيعة الشرعية شروطها وواجباتها، حيث أكد فيها أهمية البيعة ومكانتها في الإسلام ووجوب الوفاء بها والقيام بحقوقها من السمع والطاعة والنصح لولاة الأمر والدعاء لهم ثم ذكرما قامت عليه بلادنا المملكة العربية السعودية على التوحيد وعلى التمسك بالكتاب والسنة.

فيما ألقى الطالب فهد بن عبدالله الخالدي نيابةً عن زملائه كلمة شكر فيها القيادة على ما يلقونه من اهتمام وتعليم ورعاية لأبنائهم الشباب وتهيئة المرافق التعليمية كافة لأن تكون في مصاف الدول المتقدمة في التعلم والتعليم.

كما تضمن الحفل عرضًا مرئيًا يحكي الإنجازات العظيمة التي تشهدها المملكة في عهد خادم الحرمين حفظه الله.

وألقت الطالبة علياء بنت صالح الصيعري نيابةً عن زميلاتها كلمة شددت فيها على ما أولته حكومة المملكة من العناية بالمرأة ونيلها حقوقها وفتح المجال لها لأن تكون عنصرًا فعّالاً وناجحًا في خدمة الوطن.

وأُقيم في نهاية الحفل مسابقة تفاعلية شارك فيها عددٌ من الطلاب بعدها تم توزيع الشهادات والجوائز على المشاركين والمساهمين في نجاح هذا اللقاء.