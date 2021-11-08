مُهنئاً المليك بذكرى البيعة.. مدير تعليم الطائف: على العهد والوفاء والسمع والطاعة ماضون

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قال إن الشعب يحتفي بقلوب تملؤها المحبة لما وصلت إليه المملكة من ازدهار بكافة المجالات

رفع المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - يحفظه الله -، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - يحفظه الله -، بمناسبة ذكرى البيعة السابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم.

وتفصيلاً، قال "اللهيبي": إن يوم الثامن من نوفمبر 2021 م يصادف الذكرى السابعة لتولّي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – يحفظه الله – مقاليد الحكم، ملكاً للمملكة العربية السعودية، وهي مناسبة عزيزة على الوطن والمواطنين، لما تحمله من خير واستقرار وأمن وأمان.

وأضاف: يحتفي الشعب في هذا الوقت بهذه المناسبة، بقلوب تملؤها المحبة والاطمئنان، لما وصلت إليه المملكة العربية السعودية من ازدهار في كافة المجالات، ولما بلغت إليه من التطور الملموس في كافة أجهزة الدولة، وفي الأنظمة والتشريعات المتواكبة مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، لتواصل وتستمر الدولة في الوثبات على الصعيد الإقليمي والعالمي، وقد صنعت بها اسماً ساطعاً في سماء التقدّم بين كافة الدول، وعاملاً مؤثراً في مجموعة العشرين في الجوانب التعليمية والاقتصادية والعسكرية والصحية ،للمساهمة في تحقيق التوازن الاقتصادي العالمي .

وتابع: إن هذه الذكرى السابعة كانت ولا تزال محل رؤية طموحة يستدل بها في الإنجازات المتحققة في كل عام ،فأثرها واضح كوضوح الشمس في الدعم الذي تتلقاه المؤسسات الحكومية، والتمكين للقطاع الخاص في المساهمة مع الجهات الحكومية في مرحلة التنمية، فقد كانت النتائج إيجابية تخدم أبناء وبنات الوطن.

وبين "اللهيبي" أن المؤسسات التعليمية تشهد في كل عام ارتفاعاً في نتائج مستهدفات وزارة التعليم، خلال مرحلة التعليم عن بعد والتعليم الحضوري، مما انعكس على شريحة الطلاب والطالبات في الوصول إلى نتائج مميزة في عمليات العلم والتعلّم، لتنشئة أجيال عصرية متسلّحة بالعلم، ومواكبة لمتطلبات سوق العمل، ليكونوا بذلك لبنة أساسية في استكمال مسيرة النماء لهذه البلاد الطاهرة، وخدمة قيادتهم ووطنهم جيلاً بعد جيل.

وختم "اللهيبي" حديثه قائلاً: إننا على العهد والوفاء والسمع والطاعة ماضون، سائلاً الله أن يحفظ وطننا وأمننا وولاة أمرنا من كل مكروه.