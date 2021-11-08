بمشاركة 19 لاعبًا .. أخضر الصالات يدشن معسكر الدمام

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استعدادًا للمشاركة الخليجية والآسيوية

يدشن المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات غدًا معسكره التدريبي في مدينة الدمام، يستمر حتى 17 نوفمبر الجاري، استعدادًا للمشاركة في الاستحقاقات الخليجية والآسيوية المقبلة.



واستدعى المدير الفني للأخضر "الإسباني" أندرو بلازا، 19 لاعبًا للانخراط في المعسكر التدريبي وهم: أسعد السعد، عبدالله الشمري، حمود الدهان، عمر الدبل، سلطان الدحيم، معاذ العسيري، إبراهيم العسيري، صالح القرني، عبدالله الدوسري، فرحان الأسمري، فيصل السلطان، فهد الرديني، عبدالإله العتيبي، محسن فقيهي، محمد الخماس، عبدالعزيز العلوني، نواف العروان، عبدالله مغربي ومحمد فلمبان.

وسيخوض الأخضر خلال المعسكر مباراتين وديتين مع المنتخب العُماني يومي 14 و 16 نوفمبر الجاري.