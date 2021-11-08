أخبار عاجلة

عاجل | نجران الأقل في حوداث المرور -
طارق جبريل: الزمالك قد يهبط لدوري الدرجة الثانية -
«زي النهارده».. وفاة الكاتب الصحفي صلاح الدين حافظ 16 نوفمبر 2008 -
برج مراقبة رقمي يبعد 100 كيلومتراً عن المطار! -
سيف الإسلام القذافي يظهر بمثل لباس والده ويترشح للانتخابات الليبية -
الحراسة الأمنية لفريق كرة القدم الإماراتي في بيروت تثير الجدل والداخلية اللبنانية تعلق -
"الأرصاد" ينبِّه 5 مناطق: ضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية -
«الصحة»: تسجيل 946 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و68 حالة وفاة -
عفت نصار: الدوري المصري من أسوأ 4 في العالم.. ورسالة للمرشحين لانتخابات الزمالك -
وكيل لاعبين: بن شرقي أنهى اتفاقه مع أهلي دبي.. ومعلول رفض الانضمام للدحيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بمشاركة 19 لاعبًا .. أخضر الصالات يدشن معسكر الدمام

Print
استعدادًا للمشاركة الخليجية والآسيوية

بمشاركة 19 لاعبًا .. أخضر الصالات يدشن معسكر الدمام

يدشن السعودي الأول لكرة قدم الصالات غدًا معسكره التدريبي في مدينة الدمام، يستمر حتى 17 نوفمبر الجاري، استعدادًا للمشاركة في الاستحقاقات الخليجية والآسيوية المقبلة.


واستدعى المدير الفني للأخضر "الإسباني" أندرو بلازا، 19 لاعبًا للانخراط في المعسكر التدريبي وهم: أسعد السعد، عبدالله الشمري، حمود الدهان، عمر الدبل، سلطان الدحيم، معاذ العسيري، إبراهيم العسيري، صالح القرني، عبدالله الدوسري، فرحان الأسمري، فيصل السلطان، فهد الرديني، عبدالإله العتيبي، محسن فقيهي، محمد الخماس، عبدالعزيز العلوني، نواف العروان، عبدالله مغربي ومحمد فلمبان.

وسيخوض الأخضر خلال المعسكر مباراتين وديتين مع المنتخب العُماني يومي 14 و 16 نوفمبر الجاري.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تعرف على قائمة المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم قطر 2022 حتى الآن

تعرف على قائمة المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم قطر 2022 حتى الآن

المنتخب بزيه الأساسي أمام الجابون

المنتخب بزيه الأساسي أمام الجابون

رفض عامر بيعه بـ40 مليون .. من هو كناريا لاعب المنتخب الجديد؟

رفض عامر بيعه بـ40 مليون .. من هو كناريا لاعب المنتخب الجديد؟

رئيس الاتحاد الألماني: على جميع لاعبي المنتخبات تلقي لقاح كورونا

رئيس الاتحاد الألماني: على جميع لاعبي المنتخبات تلقي لقاح كورونا