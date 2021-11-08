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رئيس جامعة أم القرى:  شهدت تنمية مستدامة في عهد الملك سلمان

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رئيس جامعة أم القرى: السعودية شهدت تنمية مستدامة في عهد الملك سلمان رئيس جامعة أم القرى:  شهدت تنمية مستدامة في عهد الملك سلمان
قال إن قيادة خادم الحرمين جعلت المملكة تواجه آثار جائحة "كورونا "

رئيس جامعة أم القرى: السعودية شهدت تنمية مستدامة في عهد الملك سلمان

رفع رئيس جامعة أم القرى، أ.د. معدي بن محمد آل مذهب، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة الذكرى السابعة لمبايعته ملكًا على البلاد وتوليه مقاليد الحكم، وهي ذكرى تتجدد فيها مشاعر الصدق والولاء؛ لما حققه من إنجازات تنموية وتطويرية خلال هذا العهد الميمون الذي حقق فيه – حفظـه اللـه - مـا يصبـو إليـه شـعبه مـن أمن واستقرار ورخاء، وفرص واعدة لمستقبل أفضل.

وأكد أن قيادة خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله – المستمدة من كتاب الله وسُنة رسوله جعلتنا نتجاوز آثار جائحة ، ونثبت للعالم أننا نستطيع التعايش مع الظروف والأزمات كافة نتيجة قراءته الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والدعم الذي أولاه للاستدامة التنموية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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