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مدبولي يتابع مع رئيس الهيئة الهندسية موقف عدد من المشروعات الجاري تنفيذها

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مدبولي يتابع مع رئيس الهيئة الهندسية موقف عدد من المشروعات الجاري تنفيذها مدبولي يتابع مع رئيس الهيئة الهندسية موقف عدد من المشروعات الجاري تنفيذها

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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، الاثنين، لمتابعة الموقف الحالي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية، بحضور اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعميد عبدالعزيز الفقي، مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، وعدد من مسئولي الهيئة.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض مستجدات العمل في مشروع تطوير منظومة الطرق والمحاور والكباري على مستوى الجمهورية، لاسيما طريق الصعيد الحر بإجمالي طول يصل إلى نحو 160 كم، وفي سياق ذلك تم تناول بعض المقترحات المتعلقة بتطوير عدد من المحاور والطرق والكباري في العديد من مناطق محافظة القاهرة وعدد من المحافظات، ومنها طريق القاهرة/السويس، بالإضافة إلى المداخل والتقاطعات الرئيسية للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضًا الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية، ولاسيما مشروع مدينة الجلالة، والعاصمة الإدارية الجديدة، وخاصة ما يتعلق بالأعمال التي يتم تنفيذها في مختلف الأحياء السكنية بها، ومنطقة حي المال والأعمال، فضلا عن المشروعات السكنية التي تنفذها الهيئة الهندسية بعدد من المحافظات، والتي تستهدف توفير وحدات سكنية تحقق نقلة نوعية في مجال الإسكان بمختلف المستويات.

المصرى اليوم

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