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شهد سعر الذهب اليوم ارتفاعا مستمرا، مساء الاثنين، 8 نوفمبر 2021، خاصة مع تصريحات نائب رئيس البنك الفيدرالى الأمريكى، والتى اكد فيها على المخاوف من التضخم مؤكدا على عدم التفكير في رفع أسعار الفائدة .

وارتفعت أسعار الذهب في مصر بقيمة جنيهين في استجابة للارتفاع العالمى، مقارينة بسعر التداول في الصباح، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحرى والقبلى في مصر، 787 جنيهًا للجرام .

وعادة لا يتأثر سعر الذهب في مصر بحركة البيع والشراء محليا إلا بنسبة لا تُذكر بينما يتأثر لحظيا بأى تغييرات في سعر الذهب عالميًا والذي يتأثر بدوره بالقرارات والبيانات الإقنصادية الأمريكية وبحركة التداول في البورصة العالمية، وسط توقعات بمواصلة الذهب الصعود محليا وعالميا

وتواصل « المصرى اليوم » تقديم خدمة أسعار الذهب في مصر وعلى المستوى العالمى، يوميا في إطار خدماتها التي تقدمها للقراء، حيث يهتم قطاع عريض من المتابعين بأخبار الذهب سواء داخل مصر أو عالميا بغرض الاقتناء أو الإهداء أو الشبكة والزواج أو الاستثمار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطًا اليوم في مصر مساءا مابين 897 إلى 899 جنيها وهو الأكثر شهوة وانتشارا في دول الخليج .

سجل سعر الذهب عيار 21 قيراطًا اليوم في مصر مساءا مابين 786 إلى 788 جنيها وهو أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر .

سجل سعر الذهب عيار 18 قيراطًا اليوم في مصر مساءا مابين 675 إلى 677 جنيهًا ويعتبر ثاني أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر وينتشر بصفة خاصة في القاهرة والإسكندرية .

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر مساءا مابين 6288 إلى 6304 جنيهًا.

وتعلن شعبة الذهب في مصر تلك الأسعار بدون المصنعية، والتى تتراوح ما بين 7% و10%، حسب نوع العيار، وتختلف الأسعار من منطقة لأخرى ومن محل إلى آخر.

شهدت أسعار الذهب عالميا ، ارتفاعا كبيرا في مساء اليوم عقب عودة صدور تصريحات نائب رئيس البنك الفيدرالى الأمريكى، والتى أكد على وجود مخاوف كبيرة من التضخم ولكن لايوجد تفكير حاليا في اتجاه البنوك لرفع أسعار الفائدة، وارتفع الذهب لأعلى مستوى له منذ 7 سبتمبر الماضى .

وارتفع سعر الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 1822.56 دولارا للاوقية، وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.4% إلى 1824.45 دولارا للأوقية .

ارتفعت اسعار الذهب في أسواق المال محليا وعالميا، مساء اليوم، وسجل سعر الذهب عيار 21 قيراطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 806.83 جنيها، وسجل عيار 24 قيراطا، 922.09 جنيها، وسجل عيار 18 قيراطا، 691.57 جنيها، وسجلت الأوقية «الأونصة»، 1،823.22 $ .

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