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بلينكن: ضخ استثمارات أمريكية بـ120 مليار دولار في خلال الـ5 سنوات الماضية

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بلينكن: ضخ استثمارات أمريكية بـ120 مليار دولار في مصر خلال الـ5 سنوات الماضية بلينكن: ضخ استثمارات أمريكية بـ120 مليار دولار في خلال الـ5 سنوات الماضية

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قال أنتونى بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، إنه تم ضخ استثمارات أمريكية بقيمة 120 مليار دولار في خلال الـ5 سنوات الماضية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع سامح شكري وزير الخارجية، قبيل بدء الحوار الإستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف بلينكن أن العلاقات مع مصر قوية وراسخة، موضحا أن دور مصر حيوي في دفع عملية السلام في ليبيا، وأشار إلى أن أمريكا توافقت مع مصر على ضرورة خروج القوات الأجنبية من ليبيا.

ولفت بلينكن إلى أن الحوار الاستراتيجي مع مصر يهدف إلى تعميق العلاقات ونعمل على تحسين التعاون الاقتصادى مع مصر.

و‫التقى شكري، قبيل انعقاد الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة، بـ«بلينكن»، حيث تم تناول سُبل دفع ملفات التعاون الثنائي، وأكد الوزير شكري على ضرورة عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المُقرر نهاية العام الجاري وأهمية خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية.

من جانب آخر أكد وزير الخارجية الأمريكي، أن العلاقات مع مصر في أعلى مستوياتها.

وقال بلينكن، في المؤتمر الصحفي إن «غياب الاستقرار في السودان أثر على منطقة القرن الأفريقي».

المصرى اليوم

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