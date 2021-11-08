ضبط 26 قطعة سلاح ناري في سوهاج

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واصلت أجهزة الأمن بسوهاج، بالتعاون مع قطاع مصلحة الأمن العام، حملاتها الأمنية على البؤر الإجرامية الخطرة وأطراف الخصومات الثأرية في عدد من قرى المحافظة.

وقال اللواء محمد شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إن الحملات جاءت استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، بإشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، في استهداف البؤر الإجرامية في شتى المحافظات لضبط العناصر الإجرامية الخطرة المشهور عنها الإتجار في الأسلحة النارية غير المرخصة، وأطراف الخصومات الثأرية، والمحكوم عليهم الهاربين، خاصة الصادرة ضدهم أحكام بالسجن المؤبد.

وتمكنت الحملات، التي جرت اليوم الاثنين، بقيادة اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية، من ضبط 28 قطعة سلاح ناري غير مرخصة، شملت: 2 بندقية آلية، و4 بنادق خرطوش عيار 12 مم، و18 فرد روسى محلي الصنع وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، و2 فرد خرطوش محلي الصنع، فضلا عن ضبط قضيتي اتجار في المخدرات وقضية تعاطى مواد مخدرة، وتحررت المحاضر اللازمة بوقائع الضبط، وأخطرت النيابة العامة لتجري شؤونها.