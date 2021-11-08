حبس المتهم بقتل زميله ببنها والنيابة تعاين مسرح الجريمه وتستمع لشهود الواقعة

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قررت نيابة مركز شرطة بنها حبس المتهم «شهاب ع ا» 20 سنه 4 أيام على ذمة التجقيقات بتهمة قتل زميله ويدعى «ابراهيم خ» 23 سنه على مقهى بقرية فرسيس دائرة المركز أثناء قيامهما بلعب الدومينة كما صرحت النيابة بدفن جثة المجنى علية وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وارسال السلاح المستخدم في الواقعه للمعمل الجنائي.

وانتقل فريق من نيابة مركز بنها إلى مكان الواقعة لإجراء المعاينة التصويرية للمكان وسؤال شهود العيان والتعرف على ملابسات وظروف الواقعة، حيث استمعت النيابة إلى عدد من الشهود الذين رووا تفاصيل الحادث حيث كان المتهم والمجنى عليه يجلسان على المقهى بقرية فرسيس يلعبان الدومينه وفجاة قامت بينهما مشاجرة انتهت بقيام المتهم بطعة المجنى عليه طعنه في الصدر وسقط بعدها على الارض وفارق الحياة واكد صاحب المقهى انه فوجىء بوقوع «ابراهيم» على الارض والتف حولة رواد المقهى بينما شهاب يقف وفي يده مطواه في ذهول من الموقف اضاف اننا لم نكن نتوقع ان ابراهيم توفى حيث كان يتكلم معنا وقت سقوطة على الارض وبعدها عملنا انه مات، وتم القبض على «شاب».

فيما شيع أهالي القرية جنازة المجنى عليه وسط حالة من الحزن الشديد سادت بين أسرتة والمشيعين وقال عدد من جيران المجني عليه إنه كان هادئ الطباع أنهى تعليمه حيث حصل على شهادة الدبلوم ثم أنهى خدمته العسكرية، والتحق بالعمل في إحدى شركات القطاع الخاص ثم تقدم لخطبة إحدى الفتيات وبالفعل تمت الخطوبة وقدم الشبكة لعروسته لكن لم يمهله القدر ليتم فرحته، حيث لقي مصرعه أثناء مشاجرة على أحد المقاهي بالقرية.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير امن القليوبية إخطارا من مدير مباحث المديرية يفيد وقوع مشاجرتين تبين من أجهزة الامن ان المشاجرة الاولى في قرية فرسيس دائرة مركز بنها حيث تلقى مأمور المركز اشارة من المستشفى بوصول بوصول «ا براهيم خ ف» سن 23 مصاب جرح طعني اسفل الصدر أدي لوفاته في الحال.

وتوصلت التحريات إلى حدوث كلامية بين المجنى علية وشخص اخر يدعى «شهاب ع أ» سن 30 بسبب خلاف اثناء لعب الدومينو تطور لمشاجرة تعدى خلالها الاخير على الاول بمطواه محدثا اصابته التي أدت لوفاته وتمكن ضباط مباحث مركز بنها من ضبط المتهم والمطواه.