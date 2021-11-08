لبنان يؤكد تمسكه بـ«الدور المقدس» في حل أزمته مع الخليج

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد وزير الخارجية اللبناني، عبدالله بو حبيب، اليوم الاثنين، تمسك بلاده بدور الجامعة العربية في الوساطة بين أي دولتين عربيتين يشهدان خلافًا، على خلفية الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت بين لبنان ودول الخليج.

وقال بو حبيب، خلال لقائه بالأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، في بيروت، إن «دور الجامعة العربية مقدس ونقدره كثيرا في لبنان لأنها صلة الوصل بين الدول العربية»، مؤكدا أنه «أجرى حوارا حول الأزمة مع دول الخليج وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية وإمكانية حلحلتها والبدء في رأب الصدع الموجود حالياً».