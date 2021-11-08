بعد طلاق منة عرفة .. فنانون انفصلوا قبل أيام من ليلة الدخلة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أثار إعلان الفنان محمود المهدي عن انفصاله من الفنانة منة عرفة جدلا واسعا خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رغم عقد قرانهما.

الوسط الفني شهد العديد من حالات الطلاق السريع للفنانين بعد عقد القران وقبل حفل الزفاف، ويفضل بعضهم الاحتفاظ بالأسباب وعدم كشف تفاصيل حياته الخاصة للصحافة والإعلام، بينما لجأ البعض الآخر إلى مواقع التواصل الاجتماعي للكشف عن الجوانب الخفية في قصصهم.

«المصري اليوم» ترصد حالات الطلاق للفنانين قبل ليلة الدخلة:

1- ناهد السباعي ومحمد عبدربه

أُلغي حفل زفاف الفنانة ناهد السباعي وزوجها رجل الأعمال محمد عبدربه، والذي كان مقرراً الاحتفال به بمنطقة العين السخنة، وكان من المفترض أن يقتصر على حضور عدد قليل من المدعوين، بعد خلاف وقع بين العروسين.

وقالت ناهد السباعي: «الكثير من الأخبار كتبت حول طلاقي، ولم يكن لها أي أساس من الصحة، ما لا يعرفه الجميع أن لا خلافات مباشرة وقعت بيني وبين محمد عبدربه، بل اتخذنا قرار الانفصال بالاتفاق، ومن منطلق عقلاني».

وتابعت السباعي: «البعض وصفونا بالمجانين، لكننا وجدنا في المقابل أن استمرار علاقتنا مستحيل».

وكانت ناهد السباعي ألغت زفافها قبل يوم واحد فقط من موعده، وأبلغت كل المدعوين أنها لن تتزوج ولن تعود عن قرارها أبداً.

2- حلا شيحة وهاني عادل

شهدت قصة انفصال الفنانة حلا وهاني عادل عام 2006 قصة حب كبيرة وتم عقد قرانهما بالفعل وقاموا بتحديد موعد حفل الزفاف ولكن قبل أيام قليلة من إقامة الحفل تفاجأ الجميع بإعلان انفصالهم دون ذكر أي أسباب.

واختفت الفنانة حلا شيحة وقتها بشكل نهائي، وأغلقت هاتفها ولم تُعد تظهر في أي مناسبات، وهو ما فعله هاني أيضًا حيث أغلق هاتفه وسافر إلى فرنسا لزيارة ابنته من زوجته الفرنسية السابقة.

3- رشدي أباظة وصباح

قصة زواج الفنان رشدي أباظة من الفنانة صباح هي الأغرب على الإطلاق، حيث انفصل الزوجان بعد يوم واحد فقط من عقد قرانهم في لبنان، ويرجع السبب في ذلك إلى الفنانة سامية جمال، حيث كانت على ذمة «أباظة» عندما تزوج صباح.

ومن بعض الأقاويل التي انتشرت حول زواج رشدي من صباح هو سفره معها إلى لبنان لتصوير أحد الأفلام، وهناك تزوجا، ويقال إن «أباظة» أخبر صباح بانفصاله عن سامية جمال، الأمر الذي اكتشفت صباح أنه كذبة، بعدما سافرت إليهما الفنانة سامية في صباح اليوم التالي لتنهي هذا الزواج.

4 - منة عرفة ومحمود المهدي

أعلن محمود المهدي الانفصال مساء الأحد بشكل مفاجئ للجمهور عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه الرسمي بموقع انستجرام، قائلًا: «تم الانفصال.. كل حاجة قسمة ونصيب.. وربنا يوفقها في حياتها التي اختارتها».

من جانبها، أكدت منة منة عرفة عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الرسمي بموقع انستجرام على خبر الانفصال قائلة: «كل شيء قسمة ونصيب.. تم الانفصال وربنا يوفق الجميع».

بعد ساعات من إعلان الخبر خرج محمود المهدي بتصريح عبر حسابه على انستجرام، موضحًا سبب الانفصال قائلًا: «الناس اللي بتتصل وتسأل خلاص كل حاجة قسمة ونصیب، أنا کراجل شرقي صعيدي في حاجات مش هتنفع معايا وهتوقفها عن شغلها وحلمها وأصدقائها في الوسط الفني»، مضيفًا: «فأکید مش هقف في ده وربنا يكرمها في المجال الفني وتوصل أعلى حاجة فيه بالتوفيق للجميع».

وكان محمود المهدي قد نشر تصريحا غامضا عبر انستجرام قبل ساعات من إعلان الخبر، حيث نشر صورة بطيخة وعلق عليها قائلًا: «يا حمرا يا قرعة».

كانت منة عرفة ومحمود المهدي احتفلا بعقد قرانهما منذ عدة أشهر في حفل اقتصر على الأسرة والأصدقاء.