الآلاف يشيعون جثمان طفلة قتلها تلميذان بعد فشلهما في اغتصابها بسوهاج

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شيّع الآلاف من أهالي نجع السايح بمركز البلينا في جنوب محافظة سوهاج، جثمان الطفلة ندى. أ. ح «عامين» بعد تصريح النيابة العامة بدفنها عقب انتهاء الطبيب الشرعى من تشريح الجثة لبيان ما بها من إصابات، حيث جرى إنتشال الجثة من فتحة ترعة مغطاه ألقاها فيها تلميذان من النجع، بعد استدراجهما الضحية بغرض التعدى الجنسى عليها وفشلهما في ذلك.

وأحدثت وقائع الجريمة البشعة حالة استياء وغضب عارم في جموع مراكز محافظة سوهاج، واشتعلت صفحات مواقع التواصل الإجتماعى بالمحافظة وبخاصة صفحات مركز البلينا، بهشتاجات تطالب بالقصاص للطفلة الضحية نداء، بعناوين «حق نداء مش هيضيع»، و«إعدام الخاطفين»، و«نداء بأى ذنب قتلت»، وأطلق عليها متابعو مواقع التواصل الإجتماعى لقب «عصفور الجنة»، فيما طالب أهالى النجع بعمل تحقيقات موسعة في الحادث، وإعلان نتائج التحقيقات كاملة للرأى العام، مؤكدين أنه على الرغم من جهود الشرطة المشكورة في التوصل إلى الجناة من خلال كاميرات للمراقبة في أحد المنازل، إلا أنهم غير مستوعبين للجريمة نظراً لبشاعتها، وقيام طفلين لم يبلغا الحلم باختطاف الطفلة بغرض التعدى الجنسى عليها.

وكان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطاراً من مأمور مركز شرطة البلينا، بورود بلاغ من سائق مقيم بدائرة المركز، باختطاف نجلته نداء أ. ح تبلغ من العمر عامين من أمام مسكنه بنجع السايح التابع لقرية «بنى حميل» وعدم اتهامه أحد بالتسبب في ذلك، فجرى تشكيل فريق بحث موسع بقيادة العميد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع البحث لقطاع الجنوب، والعميد على العمارى رئيس مباحث المديرية، وبإشراف اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، وقرر والد الطفلة خروج كريمته صباح ذات يوم البلاغ للهو أمام مسكنه، وعقب ذلك بحوالي 10 دقائق خرج من مسكنه للإطمئنان عليها وفوجئ بعدم تواجدها>

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل تحت إشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، بعد فحص إحدى كاميرات المراقبة الموجودة بأحد المنازل القريبة من مكان إرتكاب حادث الخطف، عن أن وراء إرتكاب الواقعة تلميذ «8 سنوات»، ونجل عمه «13 سنة- تلميذ»، ويقيمان بذات الناحية، وجرى ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وقررا إتفاقهما على إستدراج المجنى عليها للتعدى عليها جنسياً، إلا أنها لم تلبي ذلك، فقام الثانى بحملها والإنصراف بها مسرعاً من المكان بقصد التعدي عليها، وتم القائها عقب ذلك بفتحة ترعة مغطاة بقرية «بنى حميل»، وبإرشادهما أمكن إنتشال جثة المجني عليها، ونقلها إلى مشرحة مستشفى البلينا المركزى، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصرف.

الطفلة الضحية نداء

جنازة الطفلة نداء

جنازة الطفلة نداء

جنازة الطفلة نداء