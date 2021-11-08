في 30 لوكيشن.. مصطفى خاطر ينتهي من تصوير فيلم مربع برمودة

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انتهى النجم مصطفى خاطر ، وابطال فيلمه الجديد «مربع برمودة» من تصوير آخر مشاهده، وتنقلوا ما بين 30 لوكيشن، ويواصل مخرجه طارق رفعت حاليا عمليات المونتاج، استعداداً لعرضه خلال الفترة المقبلة.

الفيلم تدور أحداثه في إطار لايت كوميدي يعتمد على الفكرة والمواقف من خلال 4 شخصيات يربطهم حدث معين، و ترتبط مصائرهم لفترة زمنية معينة ليدخلوا في سلسلة من الاحداث الكوميدية.

يشار إلى أن فيلم «مربع برمودة» تأليف هشام هلال واخراج طارق رفعت وانتاج عاطف كامل ، وبطولة مصطفى خاطر وعمرو عبدالجليل وروجينا وهنا شيحا ومحمد ثروت ومحمد جمعة ودينا وعايدة رياض ونهى رأفت.