★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استأذن نورالدين أحمد، الطالب بالصف الأول الإعدادى بمدرسة تجريبية بمدينة نصر في القاهرة، مُدرِّسة النشاط، لتناول وجبة الإفطار خلال الحصة الأولى، وحين سمحت له ذهب إلى «الكانتين» واشترى بيتزا، وما إن جلس يأكل حتى طلب زميله «محمود» قطعة فقابل طلبه بالرفض: «مابحبش حد ياكل معايا»، استشاط «محمود» غضبًا واسْتَلَّ سكينًا من حقيبته المدرسية، وطعن زميله بيده اليسرى عقابًا على رفضه إعطاءه شطيرة بيتزا.

نافورة دماء سالت من يد «نورالدين»، وعلى إثر صراخه واستغاثته حضر طلاب الثانوى بالمدرسة ليحملوا التلميذ المُصاب إلى غرفة الطبيبة، التي قررت نقله إلى مستشفى التأمين الصحى.

والدة الطفل المجني عليه، تلقت اتصالًا من مُدرسة النشاط التي شهدت الواقعة، حيث قالت للأم: «تعالي ابنك زميله ضربه بالمسطرة على إيده»، وكان ذلك خلافًا للحقيقة، التي اكتشفتها الأم وأُصيبت بالهلع حين رأت ابنها بالمستشفى، والطبيب المُعالج يخبرها بأنه: «حصل تهتُّك بسيط في الأوردة».

بوهن شديد، حكى «نورالدين» لأمه أن زميله «محمود» في بداية اليوم الدراسى كان بحوزته سكين صغير، وشاهده يمزح به مع أصدقائه، وحين اشترى البيتزا وجلس يأكل على كُرسى أمام الفصل بعد استئذان المعلمة، طلب زميله «محمود» قضمة فرفض ذلك، فأحضر السكين من حقيبته: «قعد يهوِّشنى بيه ويجيبه في رقبتى، بس أنا مسكت إيديه»، وعقب ذلك تدخل طلاب من «الثانوى»، وفضوا الاشتباك، لكنه باغتنى بضربة بالسكين بيدى اليسرى لما أبعدته عنى، وهو يقول: «إنت كده راجل؟!، طب خد».

بعد ضربة السكين، وضع «محمود» يديه على كتفى صديقين له، ونظر إلى المجنى عليه وضحك مع صديقيه عاليًا، وسخروا من زميلهم المصاب.

وسبق أن اعتدى «محمود» على زميله «نورالدين»، مرتين منذ بدء العام الدراسى، بحسب «الأخير»: «مرة خنقنى من رقبتى بضوافره، ومرة كعبلنى وهو يتنمر عليّ وتليفوني القديم».

لم يشْكُ «نور الدين» زميله في كلتا المرتين، وتفهم أن «محمود» يحاول فرض سيطرته عليه، كونه تلميذًا جديدًا منقولًا من مدرسة أخرى، حتى والدته لم تعتبر ما حدث للابن حينها سوى مشاحنات عادية يمكن احتواءها، موضحة: «علشان عارفة إن ابنى اجتماعى مع الناس».

يتذكر المجنى عليه تفاصيل الإصابات التي لحقت به: «خدت 5 غٌرز وحدث قطع في وريد، وتجلط في الدم اكتشفه الطبيب بعدما تبينّ إنى فاقد الإحساس بأصابعي باليد اليسرى، ثم أجريت عمليتين جراحتين»، يقول التلميذ بأسى: «مش عاوز أروح المدرسة تانى».

تؤيد الأم، ما ذهب إليه ابنها: «مش هوديه مدرسة تانى، هحول له منازل هو وأخوه التلميذ بنفس المدرسة محل الواقعة»، وتضيف: «ابنى متفوق ونفسه يكون مهندس زى أبوه، وبيحب المدرسة ودروسه جدًا لكن ما حدث جعلنى أخشى على حياته».

إدارة المدرسة اكتفت بفصل التلميذ المتهم الذي قدمت أسرته اعتذارًا للمجنى عليه، لكن عائلة الأخير تؤكد ملاحقة المتهم قضائيًا.