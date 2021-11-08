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التلميذان المتهمان بقتل طفلة سوهاج: ارتكبنا الجريمة عقب مشاهدة مقطع إباحي

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التلميذان المتهمان بقتل طفلة سوهاج: ارتكبنا الجريمة عقب مشاهدة مقطع فيديو إباحي التلميذان المتهمان بقتل طفلة سوهاج: ارتكبنا الجريمة عقب مشاهدة مقطع إباحي

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كشفت التحقيقات الأولية مع التلميذين المتهمين بقتل الطفلة نداء. أ. ح «عامين» بدائرة مركز البلينا في جنوب محافظة سوهاج، بعد اختطافها للتعدي الجنسي عليها، أن المتهمين ارتكبا جريمتهما بعد مشاهدتهما لمقطع إباحى على التليفون المحمول لأحدهما.

وأشارت التحقيقات الأولية لرجال المباحث مع المتهمين، بإشراف اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية، إلى أن المتهم الأول «8 سنوات» اختطف الطفلة أثناء لهوها أمام منزلها بالإتفاق مع أبن عمه المتهم الثانى «13 سنة»، وأنه اصطحب الضحية إلى داخل الزراعات بعيداً عن منزل الضحية، حيث كان المتهم الثانى ينتظره، وأنهما حاولا التعدى الجنسى عليها، وعقب فشلهما بسبب صراخها المستمر، وخوفاً من افتضاح أمرهما، حملها المتهم الثانى وألقى بها في فتحة ترعة مغطاة مجاورة لطريق الزراعات.

وقرّر المتهمان في التحقيقات أنهما ارتكبا جريمتهما بعد مشاهدتهما لمقطع فيديو إباحى على التليفون المحمول لأحدهما، مما أحدث رغبة جنسية لديهما في تقليد ما شاهداه بالمقطع، ودفعهما لاختطاف الطفلة للتعدى الجنسى عليها لكنهما فشلا لكثرة صراخها، ولخوفهما من افتضاح أمرهما ألقياها في الترعة.

وكان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطاراً من مأمور مركز شرطة البلينا، بورود بلاغ من سائق مقيم بدائرة المركز، باختطاف نجلته نداء أ. ح تبلغ من العمر عامين من أمام مسكنه بنجع السايح التابع لقرية «بني حميل» وعدم اتهامه أحد بالتسبب في ذلك، فجرى تشكيل فريق بحث موسع بقيادة العميد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع البحث لقطاع الجنوب، والعميد على العمارى رئيس مباحث المديرية، وبإشراف اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، وقرر والد الطفلة خروج كريمته صباح ذات يوم البلاغ للهو أمام مسكنه، وعقب ذلك بحوالي 10 دقائق خرج من مسكنه للإطمئنان عليها وفوجئ بعدم تواجدها.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل تحت إشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، بعد فحص إحدى كاميرات المراقبة الموجودة بأحد المنازل القريبة من مكان إرتكاب حادث الخطف، عن أن وراء إرتكاب الواقعة تلميذ «8 سنوات»، ونجل عمه «13 سنة- تلميذ»، ويقيمان بذات الناحية، وجرى ضبطهما.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وقررا إتفاقهما على إستدراج المجنى عليها للتعدى عليها جنسياً، إلا أنها لم تلبي ذلك، فقام الثانى بحملها والإنصراف بها مسرعاً من المكان بقصد التعدي عليها، وتم القائها عقب ذلك بفتحة ترعة مغطاة بقرية «بنى حميل»، وبإرشادهما أمكن إنتشال جثة المجني عليها، ونقلها إلى مشرحة مستشفى البلينا المركزى، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصرف.

المصرى اليوم

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