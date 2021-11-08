«مسلم»: قضبة الوعي من أهم التحديات في ملف الثقافة.. والرئيس يهتم ببناء الإنسان

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قال النائب محمود مسلم، رئيس لجنة لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن الولاية الثانية للرئيس عبدالفتاح السيسي انصب الاهتمام فيها ببناء البشر وتنمية الانسان المصري ثقافيا اجتماعيا.

وشدد «مسلم» في كلمته خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم، بحضور إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، ايضا على اهمية الثقافة وقضية الوعي في القلب منها والتي تعابر من ابرز الملفات ومن اهم القضايا والتي تهدد كثير من المشروعات، مشيدا بدور وزيرة الثقافة في الوزارة وكفنانة وبدورها وجهوده في عمل فني كبير هو فيلم القرار حيث كان لها بصمة في خروجه للنور

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ اليوم اجتماعا برئاسة الدكتور محمود مسلم رئيس اللجنة، وحضور هيئة مكتب اللجنة محمد سعيد وسها سعيد وكيلي اللجنة ومحمود القط أمين سر اللجنة بمشاركة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة وررساء القطاعات بالوزارة لمناقشة خطة الوزارة في اطار استراتيجة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

ورحب محمود مسلم في بداية الاجتماع بوزيرة الثقافة ومسؤلي القطاعات بوزارة الثقافة، مؤكدا بكلمته أن قضية الثقافة هي الأهم وأن الثقافة وأهميتها كانت عنصرا أساسيا ودائما كانت حاضرة في كلمات الرئيس عبدالفتاح السيسي مع التأكيد على أهمية بناء الإنسان.