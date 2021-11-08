ريهام حجاج تبدأ بروفات الترابيزة لمسلسل رمضان 2022.. تفاصيل

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بدأت النجمة ريهام حجاج التحضيرات المبدئية لمسلسلها الجديد، الذي يكتبه السيناريست أيمن سلامة، وينتجه جمال العدل، ويخرجه سامح عبدالعزيز، حيث بدأت العمل على الحلقات الأولى للمسلسل، والتحضير للشخصية التي تقدمها ضمن أحداثه، واجتمعت في أول بروفات الترابيزة مع صناعه لمناقشة تفاصيل العمل وعلاقتها بباقي الشخصيات ضمن الحدوتة.

وكانت ريهام قد حلت مؤخرًا ضيفة على برنامج «هنيدي شو»، مع الفنان الكوميدى محمد هنيدي على قناة «المحور»، حيث تقوم فكرة البرنامج على استضافة الشخصيات الدرامية التي شاركت معه في أعماله.

واستقبل «هنيدي» ريهام حجاج على أنغام الزفة الدمياطي كونها عروس فيلمه «يوم ملوش لازمة»، كما شاركته كواليس المشاهد والكواليس الكوميدية التي جمعتها بهنيدى، وقدم الاثنان خلال الحلقة دويتو غنائى اغنية يا سلام على حبي وحبك التي كان مقرر أن يقوموا بغنائها في فيلم يوم ملوش لازمة.

يذكر أن الفنانة ريهام حجاج خاضت سباق دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل «وكل ما نفترق»، وشارك في بطولته أحمد فهمي، عمرو عبدالجليل رانيا يوسف، أيتن عامر، محمد الشرنوبى، طارق عبدالعزيز، هاجر أحمد، رحاب الجمل، محمد جمعة، أحمد صيام، إنتاج طارق الجناينى، وإخراج مصطفى أبو سيف.