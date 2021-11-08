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وزير السياحة والآثار يبحث وضع اللمسات النهائية للموقع الإلكتروني للمتحف المصري

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وزير السياحة والآثار يبحث وضع اللمسات النهائية للموقع الإلكتروني للمتحف المصري وزير السياحة والآثار يبحث وضع اللمسات النهائية للموقع الإلكتروني للمتحف المصري

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عقد اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالزمالك، اجتماعاً لوضع اللمسات النهائية للموقع الإلكتروني للمتحف المصري بالتحرير في إطار تحديثه النهائي، وذلك بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، ومساعدي الوزير لكل من التحول الرقمي والشئون الفنية والترويج، ومدير عام المتحف المصري بالتحرير، ومدير عام إدارة التحول الرقمي بالمجلس الأعلى للأثار، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الشركة المنفذة للموقع الإلكتروني.

وقد قام الوزير خلال الاجتماع بمراجعة ما تم من أعمال في الموقع خلال الفترة الماضية والتأكد من قيام ممثلو الشركة المنفذة من تنفيذ كافة التعديلات التي تم الاتفاق عليها في الاجتماعات السابقة.

كما وجه الوزير بإجراء بعض التعديلات الاضافية على ما يحتويه موقع المتحف من صور وملفات وتقسيمات بداخله بحيث تتوافق بشكل أكبر مع تنفيذ الدور المخطط له في إطار الاستراتيجية الرقمية لوزارة السياحة والآثار ولتعظيم الفائدة لمتصفحيه.

المصرى اليوم

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