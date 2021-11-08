إيلون ماسك مطالب بسداد 15 مليار دولار من الضرائب عن مكاسبه الشخصية

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يواجه الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، إيلون ماسك، فاتورة ضريبية تتجاوز 15 مليار دولار، والتي من المحتمل مطالبته بها خلال الأشهر المقبلة على استثماراته في عقود خيارات الأسهم.

سأل ماسك متابعيه على «تويتر» الذي يتجاوزون 60 مليون متابع، خلال عطلة نهاية الأسبوع، عن رأيهم في ما إذا كان يجب عليه بيع 10% من أسهمه في شركة «تسلا»، حسبما ذكرت شبكة «سي إن بي سي».

وقال الملياردير: «لقد تم تحقيق الكثير مؤخرا من المكاسب غير المسجلة باعتبارها وسيلة لتجنب الضرائب، لذلك أقترح بيع 10% من أسهم تسلا الخاصة بي».

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة السيارات الكهربائية أنه «سيلتزم بنتائج هذا الاستطلاع، بغض النظر عما ستؤول إليه الأمور». كانت النتيجة 58% لصالح البيع و42% ضده، مما يشير إلى أنه سيبيع الأسهم.

وبعيدا عن نتائج الاستطلاع، كان من المحتمل أن يبدأ ماسك بيع ملايين الأسهم خلال هذا الربع السنوي، بسبب فاتورة ضريبية تلوح في الأفق بأكثر من 15 مليار دولار.