ماذا قدم كارتيرون للزمالك خلال 243 يوما منذ عودته وحتى مباراة القمة

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خاض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون 3 مباريات في بطولة الدوري لهذا الموسم حتى الآن حيث نجح في تحقيق الفوز بمباراتين وخسر مباراة واحدة .

ويستعرض الموقع الرسمي لنادي الزمالك أرقام فريق الكرة تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خلال الولاية الثانية التي بدأت في شهر مارس الماضي وذلك في السطور التالية:

قاد الفرنسي باتريس كارتيرون فريق الزمالك خلال الولاية الثانية في مباراته الأولى يوم 6 مارس 2021 أمام الترجي التونسي في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وكانت آخر مباراة أمام الأهلي في الجولة الثالثة من بطولة الدوري يوم ٥ نوفمبر الجاري.

ولعب الزمالك تحت قيادة كارتيرون ٣٣ مباراة بواقع ٢٤ مواجهة في بطولة الدوري و٦ في بطولة دوري أبطال أفريقيا، و٣ مواجهات في كأس مصر.

وفاز الفريق مع كارتيرون في ٢٤ مباراة ١٧ بالدوري و٤ بدوري أبطال افريقيا و٣ مباريات في كأس مصر، بينما خسر الفريق مع المدرب الفرنسي ٤ مباريات ٢ بدوري الأبطال و٢ بالدوري المصري، بجانب تعادله في ٥ مواجهات بمسابقة الدوري.

وسجل الفريق مع كارتيرون في جميع البطولات ٦٣ هدف، بينما تلقت شباك الأبيض ٢٦ هدفاً.