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ماذا قدم كارتيرون للزمالك خلال 243 يوما منذ عودته وحتى مباراة القمة

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ماذا قدم كارتيرون للزمالك خلال 243 يوما منذ عودته وحتى مباراة القمة ماذا قدم كارتيرون للزمالك خلال 243 يوما منذ عودته وحتى مباراة القمة

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خاض فريق الكرة الأول بنادي تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون 3 مباريات في بطولة الدوري لهذا الموسم حتى الآن حيث نجح في تحقيق الفوز بمباراتين وخسر مباراة واحدة .

ويستعرض الموقع الرسمي لنادي الزمالك أرقام فريق الكرة تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خلال الولاية الثانية التي بدأت في شهر مارس الماضي وذلك في السطور التالية:

قاد الفرنسي باتريس كارتيرون فريق الزمالك خلال الولاية الثانية في مباراته الأولى يوم 6 مارس 2021 أمام الترجي التونسي في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وكانت آخر مباراة أمام الأهلي في الجولة الثالثة من بطولة الدوري يوم ٥ نوفمبر الجاري.

ولعب الزمالك تحت قيادة كارتيرون ٣٣ مباراة بواقع ٢٤ مواجهة في بطولة الدوري و٦ في بطولة دوري أبطال أفريقيا، و٣ مواجهات في كأس .

وفاز الفريق مع كارتيرون في ٢٤ مباراة ١٧ بالدوري و٤ بدوري أبطال افريقيا و٣ مباريات في كأس مصر، بينما خسر الفريق مع المدرب الفرنسي ٤ مباريات ٢ بدوري الأبطال و٢ بالدوري المصري، بجانب تعادله في ٥ مواجهات بمسابقة الدوري.

وسجل الفريق مع كارتيرون في جميع البطولات ٦٣ هدف، بينما تلقت شباك الأبيض ٢٦ هدفاً.

المصرى اليوم

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